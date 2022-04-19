有髮寶｜生薑護髮升級回歸

The Body Shop「皇牌生薑頭皮洗護系列」，今次以升級配方及配合環保新包裝載譽回歸，當中洗髮露及護髮素的純素新配方，經英國純素協會認證(The Vegan Society)，蘊含90%天然成分，而產品包裝以100%再生膠樽製成，當中蘊含公平貿易塑膠，比舊包裝更容易回收。新配方同樣注入革命性生物科技純素絲蛋白及維他命原B5，於髮絲表面形成保護薄膜，強韌髮絲減低斷裂並抵擋外來侵襲，保護細嫩髮絲。整個系列蘊含斯里蘭卡生薑精油、白柳樹及白樺樹皮萃取物，活化頭皮健康，配合全新純素絲蛋白內外修護。同時可配合皇牌生薑頭皮護理精華使用，滋養頭皮同時保濕鎖水，幫助頭皮回復健康平衡。

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