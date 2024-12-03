朗廷卓逸會BRILLIANT EATS每周五送驚喜禮遇 一折歎自助餐/米芝蓮星級餐廳低至半價

朗廷酒店集團旗下尊尚會員體驗平台「朗廷卓逸會」呈獻全新餐飲禮遇「Brilliant Eats」，為各位送上連串獨家禮遇，體驗專屬限定菜單、每週餐飲禮券及其他優惠！即日起至2025年2月7日期間，逢周五換走餐飲禮券，低至一折歎自助餐及半價米芝蓮星級餐廳優惠！即睇詳請。

「Brilliant Friday」讓每個星期五都化身美食慶典！由即日起至2025年2月7日，逢星期五中午12時起「朗廷卓逸會」會員均可透過會員帳戶，尊享一系列餐飲禮遇，涵蓋米芝蓮星級餐廳、人氣自助餐及英式下午茶，獨家體驗朗廷酒店集團旗下遍佈全球的餐飲場所。會員只需兌換500積分，即可獲得超值餐飲禮券，於指定餐廳、酒吧及酒廊尊享低至一折的自助餐優惠及低至半價的米芝蓮星級餐廳優惠！

兌換禮券體驗香港多間備受讚譽的餐廳及酒吧，精選包括朗廷酒店集團亞太區行政糕點總廚胡高傑（Sean Hu）的創意糕點、米芝蓮星級食府唐閣中餐行政總廚黃智輝的精緻粵菜，以及香港康得思酒店酒務部總監，IBA世界雞尾酒大賽2023年度世界調酒師高爾澳（Leo Ko）的雞尾酒。

優惠詳請：請按此

贏走雙人自助晚餐

即日起至2024年12月15日期間，盡情投入滋味盛宴！會員關注Brilliant by Langham的Facebook及Instagram專頁，讚好指定帖文，並在留言區標註一位最想與其享用自助餐的朋友或親人，並分享原因，即可參與活動。活動將甄選十位答案最真摯的得獎者，每位可獲得香港朗廷酒店The Food Gallery 雙人自助晚餐。首200名合資格參加者更可獲贈500積分。快來分享味蕾故事，一起品嚐幸福滋味！