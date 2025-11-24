朗豪坊「良心手信街」 逾20間本地社企推動良心消費

由豐盛社企學會主辦、民政及青年事務局資助的「十一良心消費運動」，今年以全新主題「良心手信街」回歸，並聯同影響力策略夥伴冠君產業信託及朗豪坊，於即日起至 2026 年 1 月 2 日，在旺角朗豪坊 7 樓舉行，為期約兩個月。活動期間，朗豪坊將化身成充滿香港懷舊氣息的「良心手信街」，匯聚超過 20 間本地社企，帶來多款食品、生活用品及手作精品。市民在選購手信時，亦可以認識每個社企背後的理念與故事，讓日常消費多一層意義。

什麽是「十一良心消費運動」？ 「十一良心消費運動」由豐盛社企學會發起，致力透過推動良心消費，支持本地社會企業發展。今年再度聯同冠君產業信託及朗豪坊，希望在城市其中一個最繁忙的地段，讓更多人認識消費背後所帶來的社會影響。 運動的兩大核心理念包括：十行一善：將日常開支的十分之一轉為支持社企；兩不一多：不施捨、不額外消費，多一層意義。即以同等價錢，支持同樣具質素、但更有社會價值的選擇。

懷舊街景設計 重現社區溫度 「良心手信街」以香港昔日街道為設計靈感，加入深綠色鐵皮、大排檔元素及通花鐵閘等，營造出親切而熟悉的老社區氛圍。希望市民在繁忙的都市節奏中，能夠暫時放慢腳步，走進這條「時光小巷」，重新感受香港的人情味與鄰里精神。 活動選址旺角亦別具意義。這裡曾是街坊小店與基層生活密集的地區，雖然今日演變成潮流熱點，但仍承載著許多市民的集體回憶。「良心手信街」正希望在城市中心，重現那份社區的溫度。

「良心成份表」讓消費更有意識 每間參與社企都附上「良心成份表」，清晰介紹其背景、服務對象及社會使命，例如「支援長者就業」、「推動環保」、「賦能殘疾人士」等，讓公眾在選購時，更容易了解每件產品背後所代表的價值。 周末互動體驗 拉近距離 活動期間的周末，部分社企將親身駐店，與市民分享品牌理念，並設有試食或手作體驗，讓大家不只購物，更能與社企經營者面對面交流，了解他們一路走來的故事。 現場亦設有簡單互動任務，完成後可獲贈一套五款的「Choice Buddy 紀念亞克力夾」，以鼓勵大家在日常生活中作出更有意義的選擇。

週末限定的體驗環節

三款限定節日禮盒 傳遞心意 配合佳節氣氛，「良心手信街」推出三款節日限定禮盒，包括： 「家的味道」禮盒（ $359 ，原價 $399 ） 已推出，包含多款本地社企食品及 Choice Buddy 公雞碗紀念品 「甜。心」禮盒彩（ $359 ，原價 $399 ） 推出日期：11月28日，包括糖果、曲奇及氣泡茶 「暖。心」禮盒（ $429 ，原價 $499 ） 推出日期：12月4日，包括薑味糖果、咖啡掛耳包、藝術襪及小夜燈 禮盒將社企產品與節日祝福結合，既實用亦具意義。

「良心手信街」 @ 朗豪坊 日期：即日起至 2026 年 1 月 2 日 時間：11:00 – 21:00 地點：旺角朗豪坊 7 樓