熱門搜尋:
新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 的士 特朗普關稅戰 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-04-30 13:00:00

朗豪坊 X Hot Toys星球大戰展覽 設4大打卡位+限定店 5.4帝國軍現身

分享：
朗豪坊 X Hot Toys星球大戰展覽 設4大打卡位+限定店 5.4帝國軍現身

《星球大戰》粉絲有福了！朗豪坊聯乘知名珍藏人偶品牌Hot Toys打造「星球大戰：萌友歷險」展覽及限定店，粉絲不但能在4大打卡位與巨大化的角色拍照，更能隨意選購逾100款周邊商品。在54日星戰日及517日，星球大戰帝國軍第501旅香港駐軍更會現身商場與粉絲見面拍照，粉絲萬勿錯過！

朗豪坊 X Hot Toys打造 「星球大戰：萌友歷險」主題展覽！

朗豪坊 X Hot Toys打造 「星球大戰：萌友歷險」主題展覽！

設4大打卡位

《星球大戰》系列電影早已成為一股文化潮流。由即日起至525日，朗豪坊與Hot Toys聯手以GroguWicket巨型COSBI為主題，打造「星球大戰：萌友歷險」展覽及限定店。展覽設4大打卡位，粉絲可以首先與3米高、巨大版的古古GroguWicket吹氣裝置合照，再到「古古Grogu的原力冥想空間」感受原力能量。位於限定店收銀處的Grogu COSBI 眼睛亦是訪客們容易錯過的打卡位，Grogu COSBI眼睛以LED動態屏幕技術營造，可以做出不同原創表情！在Hot Toys珍藏展示區內，首次於香港展出多款《星球大戰》系列 1:6 比例珍藏人偶，訪客不妨在此仔細欣賞及拍下人偶上每一個細節。

adblk5
3米高震撼巨型裝置—星戰萌系角色古古Grogu與Wicket 3米高巨型星戰萌系角色古古Grogu Grogu原力冥想空間 3米高巨型星戰萌系角色古古Grogu Grogu原力冥想空間 萌趣造型Grogu互動區

限定店售百款周邊

如果想帶走《星球大戰》心愛的角色回家，限定店或者是粉絲們的最佳選擇。店內雲集超過100款星戰產品，當中包括必搶會場限定版人偶：ARTISAN EDITION 黑武士（西斯學徒）1:6比例珍藏人偶（植髮版）、黑武士（雙色對決版） 1:6比例珍藏人偶、Stormtrooper（櫻花版） 1:6比例珍藏人偶及會場先行現貨Grogu 1:1比例珍藏人偶。場內亦出售新款COSBI盲盒及毛公仔掛飾和迷你人偶系列，絕對是粉絲的首選周邊。

Hot Toys特別為星戰粉絲推出3大體驗活動，包括：
－消費滿HK$500即可獲贈「Galaxy Adventure」護照。訪客可以帶著護照走訪展覽區及Hot Toys專門店收集紀念印章，完成任務更可獲得Hot Toys特製限量版「萌友歷險」紀念品以及Power Gate專門店HK$100優惠券。 
－凡購買COSBI盲盒糸列或毛公仔掛飾盲盒糸列全套，可獲贈毛毛斜孭袋。 
－於限定店內作出任何消費，可以HK$58加購《星球大戰》Ewoks一族或Grogu便攜環保袋。

3大購物禮遇 粉絲可入手逾100款星戰產品 粉絲可入手逾100款星戰產品 粉絲可入手逾100款星戰產品 《星球大戰》會場限定版珍藏人偶 新登場的COSBI盲盒

星戰帝國軍現身

5月4日星球大戰日即將來臨，星球大戰帝國軍第501旅香港駐軍將於5月4日及17日現身展覽，與粉絲合照互動，創造珍貴回憶。粉絲如於當日參與現場打卡活動，更可獲得限量版Hot Toys Grogu COSBI造型氣球或限定紀念手幅。

adblk6

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad