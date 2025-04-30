朗豪坊 X Hot Toys星球大戰展覽 設4大打卡位+限定店 5.4帝國軍現身

《星球大戰》粉絲有福了！朗豪坊聯乘知名珍藏人偶品牌Hot Toys打造「星球大戰：萌友歷險」展覽及限定店，粉絲不但能在4大打卡位與巨大化的角色拍照，更能隨意選購逾100款周邊商品。在5月4日星戰日及5月17日，星球大戰帝國軍第501旅香港駐軍更會現身商場與粉絲見面拍照，粉絲萬勿錯過！

《星球大戰》系列電影早已成為一股文化潮流。由即日起至5月25日，朗豪坊與Hot Toys聯手以Grogu及Wicket巨型COSBI為主題，打造「星球大戰：萌友歷險」展覽及限定店。展覽設4大打卡位，粉絲可以首先與3米高、巨大版的古古Grogu及Wicket吹氣裝置合照，再到「古古Grogu的原力冥想空間」感受原力能量。位於限定店收銀處的Grogu COSBI 眼睛亦是訪客們容易錯過的打卡位，Grogu COSBI眼睛以LED動態屏幕技術營造，可以做出不同原創表情！在Hot Toys珍藏展示區內，首次於香港展出多款《星球大戰》系列 1:6 比例珍藏人偶，訪客不妨在此仔細欣賞及拍下人偶上每一個細節。

限定店售百款周邊

如果想帶走《星球大戰》心愛的角色回家，限定店或者是粉絲們的最佳選擇。店內雲集超過100款星戰產品，當中包括必搶會場限定版人偶：ARTISAN EDITION 黑武士（西斯學徒）1:6比例珍藏人偶（植髮版）、黑武士（雙色對決版） 1:6比例珍藏人偶、Stormtrooper（櫻花版） 1:6比例珍藏人偶及會場先行現貨Grogu 1:1比例珍藏人偶。場內亦出售新款COSBI盲盒及毛公仔掛飾和迷你人偶系列，絕對是粉絲的首選周邊。

Hot Toys特別為星戰粉絲推出3大體驗活動，包括：

－消費滿HK$500即可獲贈「Galaxy Adventure」護照。訪客可以帶著護照走訪展覽區及Hot Toys專門店收集紀念印章，完成任務更可獲得Hot Toys特製限量版「萌友歷險」紀念品以及Power Gate專門店HK$100優惠券。

－凡購買COSBI盲盒糸列或毛公仔掛飾盲盒糸列全套，可獲贈毛毛斜孭袋。

－於限定店內作出任何消費，可以HK$58加購《星球大戰》Ewoks一族或Grogu便攜環保袋。