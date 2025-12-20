朗豪坊20周年聖誕大抽獎 人人都可以中獎 聖誕音樂會/睡衣 Busking

朗豪坊於即日起至2026年1月1日，推出一系列20周年聖誕活動，除了以Noodoll薯仔家族為主題的節日裝置，亦同步舉行「一叮即中！聖誕大抽獎」，送出過萬份獎品，包括iPhone 17 Pro、AirPods Pro3、Noodoll 限定版包裝薯片盲盒電話繩、薯寶吊飾，以及朗豪坊電子現金券等。商場同時聯乘本地品牌《五味雜陳》推出別注版利口酒禮盒，並於聖誕前後舉辦多場Busking及音樂演出。

聖誕大抽獎人人有獎 早前登場的Noodoll「薯誕百貨」以薯仔家族打造多個節日場景，成為不少人的打卡熱點。為配合主題，朗豪坊推出「一叮即中！聖誕大抽獎」，送出超過一萬份獎品。LP CLUB 會員以電子支付方式單一消費滿 HK$500，即可參加抽獎一次，新會員更可享額外一次抽獎機會。獎品包括 iPhone 17 Pro、AirPods Pro 3、Noodoll 限定版包裝薯片盲盒電話繩、薯寶吊飾，以及朗豪坊電子現金券等，為購物增添節日驚喜。

一叮即中！聖誕大抽獎活動詳情 日期：即日起至2026年1月1日 換領時間：下午12時30分至晚上10時30分 參加辦法：LP CLUB會員以電子支付方式單一消費滿HK$500，即可於4樓通天廣場參加抽獎一次，新會員更可享額外一次抽獎機會！ 獎品包括：iPhone 17 Pro（3份）、 AirPods Pro 3（10份）、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩、朗豪坊電子現金券、朗廷卓逸會會籍（紅寶石）及200,000積分 (可兌換雙人酒店自助晚餐）、LP CLUB積分等。

朗豪坊聖誕大抽獎人人有獎

聯乘《五味雜陳》推出「旺角尋味之旅」別注利口酒 為紀念20周年，朗豪坊聯同本地利口酒品牌《五味雜陳》，推出「旺角尋味之旅別注版利口酒連酒杯禮盒」。禮盒設計融入旺角街景元素，別注配方加入港式咖喱魚蛋靈感，將酸、苦、甘、辛、鹹五味結合，呈現旺角獨有的城市風味。由即日起至2026年1月1日，LP CLUB 會員以電子支付方式即日累積消費滿 HK$2,500，即可加購價 HK$168 換購限量禮盒，適合用作聖誕派對或交換禮物之選。 朗豪坊 x 五味雜陳｜旺角尋味之旅別注版利口酒禮盒換領詳情 日期：即日起至2026年1月1日 換領時間：下午12時30分至晚上10時30分 參加辦法：LP CLUB 會員以電子支付方式累積消費(最多5張不同商舖即日單據)滿 HK$2,500，即可於4樓通天廣場以HK$168 加購。

L12 LIVE Stage 聖誕音樂演出 平安夜睡衣 Busking 朗豪坊 L12 LIVE Stage 於聖誕期間繼續成為本地音樂人表演平台，商場聯同香港遊樂場協會《延音 MusicSUS 青少年街頭音樂表演擴展計劃》，於12月20日及24日至28日舉行多場聖誕音樂會，由新晉歌手及樂隊輪流演出流行曲及節日歌曲。平安夜及聖誕節更特設「睡衣 Busking 音樂會」，歌手將穿上限定睡衣登場，首50名到場支持的觀眾還可以獲贈限量版「謝曬皮睡衣派對頭飾」及 L’antico Gelato「戀戀聖誕士多啤梨朱古力意大利雪糕」乙杯。現場亦會派發應援手牌，讓大家投入溫馨節日氛圍，體驗窩心聖誕夜。