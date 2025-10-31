望住維港景色打匹克球！adidas Pickleball Fest試玩/主題限定店送球拍套

匹克球(Pickleball)近日在港掀起熱潮，致力推廣多元運動的adidas，亦在K11 MUSEA舉辦會員限定體驗adi Pickleball Fest，打造坐擁維多利亞港海景的匹克球場！品牌更同時舉辦「adiClub 匹克球挑戰賽」及開設首個匹克球主題限定店，即睇詳情！

adidas Pickleball Fest讓會員試玩新興的匹克球。

adidas由即日起至11月23日舉行 「匹克球賞樂祭」，讓adiClub會員優先參與體驗，親身感受這項融合網球與羽毛球元素的新興運動。球場以醒目的 藍、綠、黑、白主調鋪設，配合清晰俐落的線條設計，並採用具備防滑與調節球速功能的專業地面，兼具運動性能與視覺美感，開放式場地更可遠眺維港景致！

球場以adiClub會員限定形式開放，會員可透過積分兌換預約場地，免費換取55分鐘體驗時段。凡參加匹克球體驗的會員，均可即日到訪PURE Fitness K11 MUSEA會所使用淋浴、恢復及更衣設施，令體驗更完整。

adiClub 會員可透過積分兌換預約場地

adiClub 匹克球挑戰賽 adidas更將於11 月 22日舉行「adiClub 匹克球挑戰賽」，adiClub會員可自由組隊報名，由專業評判團隊親臨評審，以賽制進行雙人淘汰賽。16 支隊伍將同場競逐，爭奪adidas購物禮券等豐富獎品。