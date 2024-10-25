朝聖《狂飆》取景地 邊食羊邊看show 食玩盡在江門！

各位看過《狂飆》的粉絲們，相信對【三十三騎樓街】並不陌生！原來劇中警匪對抗場景，是取景至廣東江門百年騎樓街。現實生活中，江門則是一個充滿魅力的旅遊目的地。旅遊360將會帶令大家體驗江門的獨特之處，打卡《狂飆》拍攝地！於行旅程中，遊客將獲得創意料理「臘乳鴿」(每人一隻)，以及品嘗金秋蟹逅–1皇1后宴。而宮廷詐馬宴「舌尖上美食烤全羊宴」更是不可錯過，豐盛的菜肴搭配精彩的蒙古表演，必定讓用餐過程充滿歡樂。

「狂飆」江門2天團

團號：JT02

團費：成人$299+、小童$239+

旅遊360｜查詢：2127 7577