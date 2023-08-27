期間限定店│《劇場版美少女戰士Cosmos》主題大型佈置進駐又一城 發售過百款日本直送官方授權商品

今次又一城帶來風靡全球的日本人氣動畫《美少女戰士》，適逢全新的《劇場版美少女戰士Cosmos》電影即將上映，為隆重其事，將於2023年8月29日至9月24日期間在又一城換上《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置及開設期間限定店，誓必引起全城熱話！
《劇場版美少女戰士Cosmos》幻化成雙層華麗宴會
以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置，設有永恆月光棒彩繪玻璃窗、月亮標誌的噴水池、歐式拱形花園涼亭、Eternal Sailor Moon剪影佈景等等，高雅而隆重。另外多個1:1身高的人氣角色，包括Eternal Sailor Moon, Eternal Sailor Chibi Moon, Eternal Sailor Mercury, Eternal Sailor Mars, Eternal Sailor Jupiter, Eternal Sailor Venus, Eternal Sailor Uranus, Eternal Sailor Neptune, Eternal Sailor Pluto, Eternal Sailor Satrun, Sailor Chibi Chibi Moon, Sailor Star Fighter, Sailor Star Maker, Sailor Star Healer以及禮服蒙面俠，全部現身於大型佈置與大家見面！
期間限定店 發售過百款日本直送及官方授權商品
《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格，令人有如置身於《美少女戰士》的宴會之中。期間限定店將發售過百款日本直送及官方授權商品包括電影主題迷你油畫、咕𠱸、手提袋、貼紙和摺鏡等，一眾《美少女戰士》迷絕對不容錯過！
My FESTIVAL會員消費滿指定金額可獨家換領《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘
由8月29日至9月24日期間，登記成為My FESTIVAL會員，並於又一城即日消費滿HK$3000或以上 (最多可累積兩間不同商戶的即日指定電子貨幣付款收據) 即可獨家換領限量版《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘乙把，數量有限，換完即止！
《劇場版美少女戰士Cosmos》活動
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層
日期 ：2023年8月29日至2023年9月24日
佈置及期間限定店開放時間：10:30 – 21:00