熱門搜尋:
福島核污水 盲搶鹽 電腦節 普里戈津 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-27 18:05:22

期間限定店│《劇場版美少女戰士Cosmos》主題大型佈置進駐又一城 發售過百款日本直送官方授權商品

分享：
期間限定店│《劇場版美少女戰士Cosmos》主題大型佈置進駐又一城 發售過百款日本直送官方授權商品

期間限定店│《劇場版美少女戰士Cosmos》主題大型佈置進駐又一城 發售過百款日本直送官方授權商品

今次又一城帶來風靡全球的日本人氣動畫《美少女戰士》，適逢全新的《劇場版美少女戰士Cosmos》電影即將上映，為隆重其事，將於2023829日至924日期間在又一城換上劇場版美少女戰士Cosmos》佈置及開設期間限定店，誓必引起全城熱話！

《劇場版美少女戰士Cosmos》幻化成雙層華麗宴會

以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置，設有永恆月光棒彩繪玻璃窗、月亮標誌的噴水池、歐式拱形花園涼亭、Eternal Sailor Moon剪影佈景等等，高雅而隆重。另外多個1:1身高的人氣角色，包括Eternal Sailor Moon, Eternal Sailor Chibi Moon, Eternal Sailor Mercury, Eternal Sailor Mars, Eternal Sailor Jupiter, Eternal Sailor Venus, Eternal Sailor Uranus, Eternal Sailor Neptune, Eternal Sailor Pluto, Eternal Sailor Satrun, Sailor Chibi Chibi Moon, Sailor Star Fighter, Sailor Star Maker, Sailor Star Healer以及禮服蒙面俠，全部現身於大型佈置與大家見面！

以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。 以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置。

期間限定店 發售過百款日本直送及官方授權商品

《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格，令人有如置身於《美少女戰士》的宴會之中。期間限定店將發售過百款日本直送及官方授權商品包括電影主題迷你油畫、咕𠱸、手提袋、貼紙和摺鏡等，一眾《美少女戰士》迷絕對不容錯過！

《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格。 《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格。 《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格。 《劇場版美少女戰士Cosmos》期間限定店貫徹佈置的華麗風格。

My FESTIVAL會員消費滿指定金額可獨家換領《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘

829日至924日期間，登記成為My FESTIVAL會員，並於又一城即日消費滿HK$3000或以上 (最多可累積兩間不同商戶的即日指定電子貨幣付款收據) 即可獨家換領限量版《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘乙把，數量有限，換完即止！

《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘。

《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘。

《劇場版美少女戰士Cosmos》活動

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2

日期 2023829日至2023924

佈置及期間限定店開放時間：10:30 – 21:00

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受