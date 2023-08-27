期間限定店│《劇場版美少女戰士Cosmos》主題大型佈置進駐又一城 發售過百款日本直送官方授權商品

今次又一城帶來風靡全球的日本人氣動畫《美少女戰士》，適逢全新的《劇場版美少女戰士Cosmos》電影即將上映，為隆重其事，將於2023年8月29日至9月24日期間在又一城換上《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置及開設期間限定店，誓必引起全城熱話！

《劇場版美少女戰士 Cosmos 》幻化成雙層華麗宴會

以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置，設有永恆月光棒彩繪玻璃窗、月亮標誌的噴水池、歐式拱形花園涼亭、Eternal Sailor Moon剪影佈景等等，高雅而隆重。另外多個1:1身高的人氣角色，包括Eternal Sailor Moon, Eternal Sailor Chibi Moon, Eternal Sailor Mercury, Eternal Sailor Mars, Eternal Sailor Jupiter, Eternal Sailor Venus, Eternal Sailor Uranus, Eternal Sailor Neptune, Eternal Sailor Pluto, Eternal Sailor Satrun, Sailor Chibi Chibi Moon, Sailor Star Fighter, Sailor Star Maker, Sailor Star Healer以及禮服蒙面俠，全部現身於大型佈置與大家見面！