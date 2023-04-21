期間限定店｜Charlotte Tilbury海港城「輕盈羽感體驗館」 買套裝送Anson Lo簽名小卡 仲有簽名海報

Charlotte Tilbury是今年《第41屆香港電影金像奬》的大會指定香水、化妝及護膚品贊助商，為一眾巨星打造紅地毯妝容，品牌更由即日起至4月26日，將尖沙咀海港城海運大廈入口大堂化身為鎂光燈下的星光大道，設置「輕盈羽感體驗館」期間限定店。而本地人氣組合MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)更再度與品牌合作，分享後台神「隊友」Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS 輕盈無瑕底妝系列。
客人由即日起可在網上登記，限定店內將獨家發售限定套裝，包括多款Charlotte Tilbury人氣產品，更有兩款Anson「輕盈羽感體驗館」限定套裝。
「輕盈羽感體驗館」Check Point：
1. AIRBRUSH輕盈觸感星途
限定店有緊張刺激的小遊戲，讓大家感受星光熠熠的紅地毯之旅。
2. AIRBRUSH ASIAN SHADES LIBRARY
探索輕盈羽感無瑕底妝產品，尋找專屬於自己的色號，享受如巨星般的奢華妝容。
3. AIRBRUSH 星光後台化妝間
由Team Tilbury專業彩妝團隊施展無瑕美妝魔法，設計打造羽感妝容，親身感受巨星魅力。
4. AIRBRUSH 紅地毯閃爍時刻
踏上電影頒獎禮最具標誌性的星光舞台，盡情感受頒獎禮現場的盛況和氛圍，與好友留下光輝時刻。
完成以上指定遊戲及任務可以蒐集「輕盈羽毛」，即可贏取Charlotte Tilbury 的獨家限定禮物。
教主推薦全新「輕盈羽感體驗館」獨家限定套裝
Charlotte Tilbury以打造無瑕肌膚為靈感，創造AIRBRUSH FLAWLESS 輕盈無瑕底妝系列，包括塑造極緻羽感底妝的輕盈無瑕粉底液，讓肌膚自帶天然補光濾鏡的輕盈無瑕蜜粉，以及令底妝保持完美狀態的定妝噴霧。而兩款「輕盈羽感體驗館」獨家限定套裝由教主Anson Lo親自挑選，購買指定套裝最多可獲得3張簽名小卡，首50名購買指定套裝並答對有關Anson Lo的問題，更可獲得親筆簽名海報，神徒們絕對不容錯過！
ANSON LO’s SET!
AIRBRUSH FLAWLESS SET輕盈無瑕底妝套裝 $1,520 (價值$1,872)
．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧100ml
．AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION 輕盈無瑕粉底液 30ml
．AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 8g
．HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH 雙頭粉底掃
．迷你摩登霧感唇膏WALK OF NO SHAME
．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml
．輕盈無瑕髮帶
．輕盈無瑕教主卡（一套三款連隨機特別版）
ANSON LO’s PICK!
MAGIC MAKEUP SET 魔法彩妝套裝 $740-$765 (價值$863-$888)
．任何 LUXURY PALETTE 四色奢彩眼影盤 5.2g
．任何 MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 3.5g
．迷你摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK
．輕盈無瑕蜜粉試用裝 0.8g
．輕盈無瑕教主卡（指定款乙張）
SKINCARE SET 王牌護膚套裝 $1,690 (價值$2,137)
．GLOW TONER 魔法光透柔膚液 150ml
．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 50ml
．WONDERGLOW FACE PRIMER 亮肌底霜 40ml
．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT 輕盈魔法面霜 5ml
．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml
．MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜 3ml
．星耀魔法化妝包
「輕盈羽感體驗館」期間限定店
開放日期：即日至4月26日 （首日不設預約，只限即場 Walk-in)
開放地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂