期間限定店｜Charlotte Tilbury海港城「輕盈羽感體驗館」 買套裝送Anson Lo簽名小卡 仲有簽名海報

Charlotte Tilbury是今年《第41屆香港電影金像奬》的大會指定香水、化妝及護膚品贊助商，為一眾巨星打造紅地毯妝容，品牌更由即日起至4月26日，將尖沙咀海港城海運大廈入口大堂化身為鎂光燈下的星光大道，設置「輕盈羽感體驗館」期間限定店。而本地人氣組合MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)更再度與品牌合作，分享後台神「隊友」Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS 輕盈無瑕底妝系列。

客人由即日起可在網上登記，限定店內將獨家發售限定套裝，包括多款Charlotte Tilbury人氣產品，更有兩款Anson「輕盈羽感體驗館」限定套裝。