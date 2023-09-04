期間限定「さつま福永和牛祭」 一嚐入口即溶的日本和牛

Cafe Deco Group 致力搜羅來自世界各地的優質食材，不斷為本地食客帶來 無與倫比的餐饗體驗。是次率先引入於日本「全國肉用牛枝肉共勵會」獲取榮譽最高獎的「さつま福永牛」，成為首家使用鹿兒島さつま福永牛的飲食集團。專業的廚師團挑選肉眼、西冷、肩胛肉、上肩胛肉、前胸肉、肋肉、小排肉、後腰肉及後腿肉9大部位，於旗下3個品牌共5間分店由即日起推出期間限定的「さつま福永和牛祭」，牛魔皇萬勿錯過！

牛脂融點為 13 度 入口即溶

さつま福永牛是九州鹿兒島縣出產的最高品質黑毛和牛，是自然環境和精心的飼養方式的共同作用下培 育出來的。牠們不是吃普通的飼料，而是使用像人吃飯一樣每天在牛舍里精心煮制的“煮飼料”。為了 提供最佳的成長環境，牛舍里的溫度管理也相當講究，還有為和牛播放爵士和古典音樂等措施。同時也注意動物福利，遵循日本傳統的肥育方法，一頭一頭地精心培育。さつま福永牛的美味與其高MUFA值及低融點息息相關。MUFA（單元不飽和脂肪酸）被譽為對健康有益的「好脂肪」，さつま福永牛的MUFA達62%，較日本全國平均的57%高。加上さつま福永牛的牛脂融點為13度，達到入口即溶化的效果，餘韻更在口中漫漫擴散。