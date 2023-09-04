期間限定「さつま福永和牛祭」 一嚐入口即溶的日本和牛

Cafe Deco Group 致力搜羅來自世界各地的優質食材，不斷為本地食客帶來 無與倫比的餐饗體驗。是次率先引入於日本「全國肉用牛枝肉共勵會」獲取榮譽最高獎的「さつま福永牛」，成為首家使用鹿兒島さつま福永牛的飲食集團。專業的廚師團挑選肉眼、西冷、肩胛肉、上肩胛肉、前胸肉、肋肉、小排肉、後腰肉及後腿肉9大部位，於旗下3個品牌共5間分店由即日起推出期間限定的「さつま福永和牛祭」，牛魔皇萬勿錯過！
牛脂融點為13度 入口即溶
さつま福永牛是九州鹿兒島縣出產的最高品質黑毛和牛，是自然環境和精心的飼養方式的共同作用下培 育出來的。牠們不是吃普通的飼料，而是使用像人吃飯一樣每天在牛舍里精心煮制的“煮飼料”。為了 提供最佳的成長環境，牛舍里的溫度管理也相當講究，還有為和牛播放爵士和古典音樂等措施。同時也注意動物福利，遵循日本傳統的肥育方法，一頭一頭地精心培育。さつま福永牛的美味與其高MUFA值及低融點息息相關。MUFA（單元不飽和脂肪酸）被譽為對健康有益的「好脂肪」，さつま福永牛的MUFA達62%，較日本全國平均的57%高。加上さつま福永牛的牛脂融點為13度，達到入口即溶化的效果，餘韻更在口中漫漫擴散。
8道菜和牛嚐鮮套餐 一次過品嘗福永和牛不同部位
さつま福永牛以其濃郁的鮮美口感和優雅的餘韻而聞名，配合簡單的烹調方法發揮其優點。集傳統、趣味及創新於一身的 OZAKAYA 為配合是次「さつま福永和牛祭」，午市套餐推出三款和牛料理，分別有和牛肉炒飯($198)、和牛肉丼($228)及和牛肉肩胛肉釜飯($268)。為了令食客可盡情享受極 致的 A5 和牛盛宴，餐廳更特別推出「8道菜和牛嚐鮮套餐」(每位$880)，套餐包括炙燒半生和牛胸肉、和牛西冷刺身、火炙和牛助肉松露壽司、照燒和牛肉眼及後腰肉、湯霜和牛胸肉、吉列和牛後腿肉、和牛肉炒飯及愛知縣無花果百里香蛋白脆，食客可一次過品嘗到福永和牛不同部位的風味。
以親民價錢 品嚐極致福永和牛
京都勝牛以親民價錢讓食客品嚐極致的福永和牛，只需$188即可享午市套餐的和牛肉丼，香軟嫩滑的和牛肉片配上日本長野縣小町米，簡單的配搭帶來滿滿的幸福感。「さつま福永和牛祭」當然少不 了京都勝牛的招牌吉列牛菜式，吉列滑蛋和牛肩胛肉丼($228) 配上日本蛋，口感豐富。想全方位品嚐福永和牛，不妨來一客福永和牛燒肉膳($448)，享盡5個部位包括小排肉、肩胛、外側後腿肉、上肩胛及肉後腿股肉。福永和牛膳($458)則帶出多重滋味，包括炙燒半生和牛胸肉、喜燒風和牛肩胛肉配溫泉玉子及福永和牛吉列三味（牛柳、免治牛及後腰肉）。
牛排外酥內軟 肉質豐腴 令人回味無窮
若想品嚐和牛扒，可選擇 Cafe Deco Pizzeria 特別為「さつま福永和牛祭」推出的香烤日本 A5 和牛排 (200g)配鷄湯焗薯仔及田園燒菜，客人可選和牛小排 ($580) 或和牛西冷 ($680)。先用大火香煎鎖住和牛排的肉汁，再用炭火將外層燒成一層薄焦，最後配以海鹽及香草等簡單調味料，和牛肉外酥內軟、肉質豐腴，令人回味無窮！
「さつま福永和牛祭」
供應時間：即日起至10月20日