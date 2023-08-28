期間限定│「三重芝士安格斯」配搭全新酥皮朱古力批/脆薯皇/海鹽檸檬梳打 「芝」味登場！

麥當勞 The Signature Collection一向深受一眾「牛魔王」 歡迎，肉質軟嫩又充滿豐腴肉汁的安格斯牛肉絕對是漢堡的美味秘訣。當安格斯牛肉遇上香濃芝士，雙重滋味令人垂涎欲滴！期間限定的「芝」味界代表──「三重芝士安格斯」將於明天起帶同多款美食登陸麥當勞，包括全新酥皮朱古力批、脆薯皇及海鹽檸檬梳打，呈獻難忘漢堡滋味！麥當勞更同步推出「$38芝士安格斯超值套餐」驚喜優惠，誠邀您一起品嚐「芝」味經典！

三重「芝」味誘惑 打造國際芝士盛宴 芝士香氣已經令人難以抗拒，同時用上三款不同芝士更讓「芝」味昇華！強勢回歸的「三重 芝士安格斯」除了選用100%安格斯牛肉為主角外，更特選三款不同滋味、口感和製法的芝 士，包括外脆內軟芝士條、軟滑紐西蘭切片白芝士和幼滑白芝士醬，不同「芝」味完美融合， 「芝」味誘惑無與倫比！其餘三款人氣高企的The Signature Collection 漢堡亦會繼續供應，包括芝士安格斯、蘑菇安格斯以及Double芝士安格斯，為一眾「牛魔王」提供不同選擇。

新推多款美食限時優惠 麥當勞App同步推出多款全新電子優惠券，除了「$38芝士安格斯超值套餐」優惠外，還有 「三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜滋味套餐減$5」優惠，多款美食讓您一次過大滿足； 「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」令大家以超值價享受安格斯滋味！最後，大 家可以「$10 酥皮朱古力批」優惠享受豐盛甜點，為美味一餐畫上圓滿句號。