期間限定｜北海道鄉土料理專門店「帯広はげ天」四日限定正宗蝦夷天婦羅盛宴

主打北海道鄉土料理、擁有近九十年歷史的「帯広はげ天」一直以「美味佳餚源自優質食材」為宗旨，嚴選最上乘食材、以日本匠人精神巧手烹調地道美食，為食客帶來原汁原味的北海道傳統風味。以祖傳蝦夷天婦羅作為其招牌菜式，「帯広はげ天」的年度盛事《Yano’s Night》將於今年秋季載譽歸來，屆時日本總店主廚矢野整將親臨香港，以秋季時令食材，結合本地搜羅之魚鮮，匠心炮製四日限定之廚師發辦北海道蝦夷天婦羅盛宴！

四日限定《 Yano’s Night 》 廚師發辦北海道蝦夷天婦羅盛宴 今年度的《Yano’s Night》廚師發辦北海道蝦夷天婦羅盛宴將於2023年10月9日至12日期間舉行，價格為每位HK$780（另收加一服務費），呈獻共十二道精選秋季時令食材菜式，包括前菜、蝦夷天婦羅、主食及甜品，務求為食客帶來圓滿的用餐體驗之餘，亦可同時品嚐到沿用日本北海道總店的家族手藝及古早配方製作的蝦夷天婦羅。美饌當前，當然要有佳釀相伴；食客可以HK$128加配兩杯美酒配對，品嚐來自北海道的上川大雪純米吟釀Silver，以及法國白酒Lou Dumont Bourgogne Blanc 2019。