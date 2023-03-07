期間限定｜台灣人氣咖啡品牌COFFEE AND JOHN 香港開設期間限定店 限量軟膠公仔＋冷萃咖啡

台灣人氣咖啡品牌「COFFEE AND JOHN」首間海外期間限定店正式登陸香港，選址充滿咖啡及人文氣息的深水埗大南街，並帶來兩款特別推出的冷萃咖啡，以及一系列限定產品，咖啡迷不能錯過！

COFFEE AND JOHN香港期間限定店

「COFFEE AND JOHN」自2022年一月於台灣台中開幕後隨即大受歡迎，招牌義式咖啡是以「EVERYDAY IS A GOOD DAY」為發想，調配出適合每天飲用的咖啡風味。溫和的榛果巧克力裡，有藍莓果乾與小荳蔻的香甜穿梭其中，蜂蜜般的尾韻總讓人流連忘返，深受咖啡迷的喜愛。針對這次快閃活動，特別推出以「EVERYDAY」以及「GOOD DAY」兩款冷萃咖啡，令人十分期待！除咖啡風味獨特，其招牌角色「JOHN」由日本插畫家柴田昌達的原創，造型可愛，成功為品牌吸引大批fans，不少人到店舖買咖啡時，亦不忙在店門口和頭戴藍色洋基棒球帽、溜著滑板的超可愛的「JOHN」合照，一度在instagram上引起風潮！