期間限定｜新加坡雞尾酒派對 12間新加坡酒吧調酒師來港獻藝 即睇5間香港指定酒吧

日期及時間:7 月 14 日;4pm 至 7pm

地點:Cardinal Point



NATIVE x THE ELEPHANT ROOM x LAST WORD

位於社區的 Avoca 酒吧將迎來 3 間新加坡頂尖酒吧陸續登場,為酒客帶來耳目一新的體驗。排名第 42 位的 Native 酒吧,是新加坡首開先河的可持續發展酒吧,主打採用本地和區內食材。第 64 位的 The Elephant Room 則以新加坡小印度區為靈感,融合當地文化元素調製雞尾酒。而第 61 位的 Last Word 酒吧則以日式調酒技藝,重現經典雞尾酒的浪漫韻味。

日期及時間:7 月 14 日;8pm 至 11pm

地點:Avoca @ Mondrian Hotel

NUTMEG & CLOVE x NIGHT HAWK x CAT BITE CLUB

Thirsty Shaker 戶外酒吧以雞尾酒和音樂聞名,3 間活力四射的新加坡酒吧即將進駐。開業 10 年,排名第 7 位的 Nutmeg & Clove 以優雅的新加坡風格調配雞尾酒,靈感源自新加坡的飲食、地標和獨特風情。排名第 73 位的Night Hawk 酒吧,是 2023 年亞洲 50 最佳酒吧的新秀獎得主,在雞尾酒菜單上展現融合復古與未來的元素。而最新興起的 Cat Bite Club酒吧,則專注於龍舌蘭酒和米酒雞尾酒,勢必為這個晚上增添更多熱鬧氣氛。