期間限定｜新加坡雞尾酒派對 12間新加坡酒吧調酒師來港獻藝 即睇5間香港指定酒吧

全城期待的「亞洲 50 最佳酒吧」頒獎典禮將於7月16日在香港舉行，而「新加坡雞尾酒派對」更為大家請來12間屢獲殊榮的新加坡酒吧來港獻藝。於7月14日至17日期間，分別在香港5個場地參與客席調酒，大家可以在港品嚐到世界級水準雞尾酒，體驗多姿多采的新加坡特色酒吧，酒鬼們切勿錯過！

ATLAS x ORIGIN BAR x STAY GOLD FLAMINGO Cardinal Point 位於置地廣場 45 樓，可俯瞰壯麗的香港天際線景致，並感受 3 間新加坡酒吧將輪番登場，為賓客帶來精彩絕倫的體驗。在「亞洲 50 最佳酒吧 2023」排名第 27 位的 Atlas，以其優雅的 gin 和 martini 聞名；排名第 95 位的 Origin Bar 則以富創意的雞尾酒令人讚嘆；而首次名列主榜排名 32 位的 Stay Gold Flamingo，則以其活力四射及高超調酒技藝馳名。

日期及時間：7 月 14 日；4pm 至 7pm

地點：Cardinal Point



NATIVE x THE ELEPHANT ROOM x LAST WORD

位於社區的 Avoca 酒吧將迎來 3 間新加坡頂尖酒吧陸續登場，為酒客帶來耳目一新的體驗。排名第 42 位的 Native 酒吧，是新加坡首開先河的可持續發展酒吧，主打採用本地和區內食材。第 64 位的 The Elephant Room 則以新加坡小印度區為靈感，融合當地文化元素調製雞尾酒。而第 61 位的 Last Word 酒吧則以日式調酒技藝，重現經典雞尾酒的浪漫韻味。

日期及時間：7 月 14 日；8pm 至 11pm

地點：Avoca @ Mondrian Hotel

NUTMEG & CLOVE x NIGHT HAWK x CAT BITE CLUB

Thirsty Shaker 戶外酒吧以雞尾酒和音樂聞名，3 間活力四射的新加坡酒吧即將進駐。開業 10 年，排名第 7 位的 Nutmeg & Clove 以優雅的新加坡風格調配雞尾酒，靈感源自新加坡的飲食、地標和獨特風情。排名第 73 位的Night Hawk 酒吧，是 2023 年亞洲 50 最佳酒吧的新秀獎得主，在雞尾酒菜單上展現融合復古與未來的元素。而最新興起的 Cat Bite Club酒吧，則專注於龍舌蘭酒和米酒雞尾酒，勢必為這個晚上增添更多熱鬧氣氛。