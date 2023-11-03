期間限定！日本任天堂官方商店12月登陸香港 簽到送貼紙！大量日本地區商品+遊戲試玩區

任天堂遊戲迷請注意！日本任天堂官方商店宣布將在今年12月登陸香港，開設期間限定商店「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣Nintendo Switch 主機及遊戲軟體，另設《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲試玩區，來店以Nintendo Account簽到更可獲贈貼紙1張！下文即睇詳情！