期間限定！日本任天堂官方商店12月登陸香港 簽到送貼紙！大量日本地區商品+遊戲試玩區

任天堂遊戲迷請注意！日本任天堂官方商店宣布將在今年12月登陸香港，開設期間限定商店「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣Nintendo Switch 主機及遊戲軟體，另設《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲試玩區，來店以Nintendo Account簽到更可獲贈貼紙1張！下文即睇詳情！
期間限定！任天堂官方Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG
「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」將於2023 年 12 月 15 日（五）正式營業，商品內容將以日本的「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，包括遊戲及週邊精品。如果想現場體驗遊戲內容，店外將設置《超級瑪利歐兄弟 驚奇》的遊戲試玩區，讓大家即場試玩「超級瑪利歐兄弟」系列相隔約 11 年的全新作品。此外更有免費禮物，來「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」使用 Nintendo Account 簽到，即可獲贈貼紙一張，款式隨機贈送，數量有限，每人每日限領一張，送完即止。
Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG
日期︰2023 年 12 月 15 日（五）～2024 年 1 月 28 日（日）
地點︰K11 Art Mall 2 樓 222A（香港九龍尖沙咀河內道 18 號）