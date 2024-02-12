熱門搜尋:
農曆新年2024 情人節2024 年宵2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-12 10:30:00

期間限定｜精品燒肉名店石田屋「特選套餐」限時優惠$390/位

分享：
期間限定｜精品燒肉名店石田屋「特選套餐」限時優惠$390/位

期間限定｜精品燒肉名店石田屋「特選套餐」限時優惠$390/位

來自日本神戶的精品燒肉名店「燒肉石田屋」將由即日起於銅鑼灣及中環兩間分店推出全新期間限定「石田屋特選套餐（兩位用）」，讓大家以入門級錢品嚐高品質神戶牛，回饋饕客的鼎力支持，牛魔王絕對不容錯過！

「石田屋特選套餐（兩位用）」定價為HK$780（原價為HK$1,060，另收加一服務費），只需人均HK$390即可品嚐到嚴選五大燒肉部位，由特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉到橫隔膜肉，一次過體驗神戶牛的獨特滋味。除此之外，套餐更包括前菜小碟、石田屋沙律、燒野菜拼盤、蛋花湯、石鍋拌飯及甜品乳酪雪糕，為食客帶來豐富而滿足的究極燒肉體驗。

品嚐兵庫縣優質神戶牛 細味不同部位的風味

在日本坐擁九間分店的人氣燒肉店「燒肉石田屋」是香港罕有獲得「神戶肉流通推進協議會」認可的「神戶牛指定登錄店」，供應香港坊間難求的上乘和牛。香港分店秉持日本總店追求卓越的究極精神，從兵庫縣的三家簽約牧場精挑細選印有紫色菊花商標的優質神戶牛，並只會揀選未曾生育的雌牛，確保其肉質擁有粉嫩的油花，達至極致美味的境界。

餐目：

前菜 燒和牛肉、蘿蔔漬、泡菜

沙律 石田屋沙律

特選燒肉 特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉、橫隔膜肉

Ad Block

燒野菜拼盤 洋蔥、青椒、冬菇

食事 蛋花湯、石鍋拌飯

甜品 乳酪雪糕

香港分店秉持日本總店追求卓越的究極精神，從兵庫縣的三家簽約牧場精挑細選印有紫色菊花商標的優質神戶牛，並只會揀選未曾生育的雌牛，確保其肉質擁有粉嫩的油花，達至極致美味的境界。 香港分店秉持日本總店追求卓越的究極精神，從兵庫縣的三家簽約牧場精挑細選印有紫色菊花商標的優質神戶牛，並只會揀選未曾生育的雌牛，確保其肉質擁有粉嫩的油花，達至極致美味的境界。 人氣燒肉店「燒肉石田屋」

「燒肉石田屋」銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心101001號舖

營業時間：星期一至日，中午12時至下午330分、下午530分至晚上1030

訂座電話：2817 7938

「燒肉石田屋」中環分店

地址：中環德己立街1-13號世紀廣場3

營業時間：星期一至日，上午1130分至下午330分、下午6時正至晚上1030

訂座電話：2983 6838

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受