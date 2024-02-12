期間限定｜精品燒肉名店石田屋「特選套餐」限時優惠$390/位

來自日本神戶的精品燒肉名店「燒肉石田屋」將由即日起於銅鑼灣及中環兩間分店推出全新期間限定「石田屋特選套餐（兩位用）」，讓大家以入門級價錢品嚐高品質神戶牛，回饋饕客的鼎力支持，牛魔王絕對不容錯過！

「石田屋特選套餐（兩位用）」定價為HK$780（原價為HK$1,060，另收加一服務費），只需人均HK$390即可品嚐到嚴選五大燒肉部位，由特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉到橫隔膜肉，一次過體驗神戶牛的獨特滋味。除此之外，套餐更包括前菜小碟、石田屋沙律、燒野菜拼盤、蛋花湯、石鍋拌飯及甜品乳酪雪糕，為食客帶來豐富而滿足的究極燒肉體驗。