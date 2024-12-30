Sanrio粉絲請注意！長榮航空宣布在2025年新春期間，為香港飛高雄航線帶來期間限定Sanrio主題式服務，屆時機艙內的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾等都將換上繽紛浪漫的Sanrio主題圖案，而下午航班 BR849 及 BR850 兩個班次更會以Hello Kitty為主題的「粉萌機」提供服務，不論是Sanrio還是Hello Kitty的粉絲們也絕對不容錯過！

長榮航空全新彩繪機登場！

長榮航空於今個農曆新年2025年1月22日至2月28日期間，特別調派近日首航的新一代 Hello Kitty 彩繪機「粉萌機」執行香港來往高雄航線飛行任務，與乘客共慶新春。機上將全日提供 Sanrio 主題式服務，包括繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，全部都靚到唔捨得用！

如果想乘坐以Hello Kitty為主題的「粉萌機」，可選擇下午航班 BR849 及 BR850 兩個班次。「粉萌機」為 A321-200 機型所塗裝的全新彩繪機，以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，兩側搭配以特大 Hello Kitty 貓頭造型，配以紅蘋果和蝴蝶結的設計，外型超可愛！為慶賀「粉萌機」期間限定飛航香港－高雄航線，首航當日（2025年1月22日）搭乘首航班BR849及BR850的旅客能可獲得「粉萌機」限定首航禮，各位一於把握機會！