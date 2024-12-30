Sanrio粉絲請注意！長榮航空宣布在2025年新春期間，為香港飛高雄航線帶來期間限定Sanrio主題式服務，屆時機艙內的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾等都將換上繽紛浪漫的Sanrio主題圖案，而下午航班 BR849 及 BR850 兩個班次更會以Hello Kitty為主題的「粉萌機」提供服務，不論是Sanrio還是Hello Kitty的粉絲們也絕對不容錯過！
長榮航空全新彩繪機登場！
長榮航空於今個農曆新年2025年1月22日至2月28日期間，特別調派近日首航的新一代 Hello Kitty 彩繪機「粉萌機」執行香港來往高雄航線飛行任務，與乘客共慶新春。機上將全日提供 Sanrio 主題式服務，包括繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，全部都靚到唔捨得用！
如果想乘坐以Hello Kitty為主題的「粉萌機」，可選擇下午航班 BR849 及 BR850 兩個班次。「粉萌機」為 A321-200 機型所塗裝的全新彩繪機，以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，兩側搭配以特大 Hello Kitty 貓頭造型，配以紅蘋果和蝴蝶結的設計，外型超可愛！為慶賀「粉萌機」期間限定飛航香港－高雄航線，首航當日（2025年1月22日）搭乘首航班BR849及BR850的旅客能可獲得「粉萌機」限定首航禮，各位一於把握機會！
除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」及「粉萌機」，再加上年底即將登場全新的彩繪機「糖果機」，屆時長榮航空將有6 架彩繪機同時提供服務，不論飛往歐美，或是東南亞或日本，都有機會坐到Sanrio主題飛機。
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出發地
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目的地
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班機編號
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營運日
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起飛時間
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抵達時間
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彩繪機* 主題式服務*
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香港
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高雄
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BR846
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每日
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12:15
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13:45
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O
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P
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BR850
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每日
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19:20
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20:55
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P
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P
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高雄
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香港
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BR845
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每日
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09:15
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10:55
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O
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P
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BR849
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每日
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16:40
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18:20
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P
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P
*僅限於 2025 年 1 月 22 日至 2 月 28 日提供
*彩繪機航班可能因航機維修、機隊調度等不可預見因素，依照實際情況進行調整，本公司保有更換航線及機型之權利。