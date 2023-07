期間限定│香檳王Krug聯乘香港名廚推檸檬菜式配香檳

夏天絕對是喝香檳的好季節,清爽又chill一洗悶熱。頂級香檳Krug近日在全球推出年度主題,今年以檸檬為題,邀請了世界各地名廚以檸檬設計菜式,用以配搭他們的香檳,更為此出了一本食譜《The Zest Is Yet to Come》,當中亦包括了香港的星級名廚大使。