期間限定│香檳王Krug聯乘香港名廚推檸檬菜式配香檳

夏天絕對是喝香檳的好季節，清爽又chill一洗悶熱。頂級香檳Krug近日在全球推出年度主題，今年以檸檬為題，邀請了世界各地名廚以檸檬設計菜式，用以配搭他們的香檳，更為此出了一本食譜《The Zest Is Yet to Come》，當中亦包括了香港的星級名廚大使。

最新推出的Krug Grande Cuvée 171ème Édition及Krug Rosé 27ème Édition

香檳王 Krug │跟米芝蓮三星名廚重現檸檬菜式 早前香港更邀請了8位Krug名廚大使以及8位Krug愛好者廚師，以workshop形式與客人齊齊將新創的檸檬菜自煮重現，不同的檸檬菜式用以配搭最新推出的Krug Grande Cuvée 171ème Édition及Krug Rosé 27ème Édition，令大家認識到香檳的無限可能。大家可在名廚的指定餐廳中享用到今次特別設計的檸檬菜式，配搭Krug香檳完美地享受好酒好菜的配搭。包括米芝蓮三星餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA的創辦人兼總廚Umberto Bombana設計的海蝦燴飯、油封西西里檸檬、海蝦汁，適合配上Grande Cuvée以突顯當中的味道的層次。同樣適合搭配此酒的，更有另一位三星餐廳Caprice的主廚Chef Galiot創作，用上檸檬牛油、根芹菜和檸檬烹煮的日本魷魚。

香檳王 Krug │多位米芝蓮一星名廚為大使 其餘更有多間米芝蓮一星名廚為大使，包括Andō主廚Agustin Ferrando Balbi、MONO創辦人兼主廚Ricardo Chaneton、VEA主廚鄭永麒、Petrus行政總廚Uwe Opocensky等等，也有以檸檬菜式搭配香檳。名廚大使更包括一位難求的Sushi Mori Tomoaki主廚森智昭及The Krug Room的主廚Chef Robin Zavou，今次另有8位愛好者廚師及餐廳加入「Krug X Lemon」的特別活動，計有扒房REX Wine & Grill、新派韓菜Hansik Goo、ZEST by Konishi、甜品店Kiyoka、新加坡菜Whey及Feuille等等，菜式供應至8月19日。