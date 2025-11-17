期間限定｜香港麗晶酒店 x Shake Shack $195起豪食鵝肝漢堡＋魚子醬薯條

香港麗晶酒店最近與國際連鎖快餐品牌Shake Shack合作，於大堂酒廊推出一系列期間限定美食，包括鵝肝漢堡、Shack 魚子醬薯條等，全部均以奢華食材炮製，加上酒店坐擁無敵維港靚景，令餐飲體驗更上一層樓！是次限定美食由即日至12月12日限時供應，有興趣的話一於去試下！

必試！鵝肝漢堡配Shack魚子醬薯條

今次聯乘美食中必試鵝肝漢堡，將經典 ShackBurger加入香港麗晶酒店的精緻巧思，層次更豐富。蓬鬆柔軟的馬鈴薯麵包之間，夾層盛載多汁 100% 安格斯牛肉漢堡排，搭配濃郁融香的 Gruyère 芝士、豐厚醇美的鵝肝凍、焦糖洋蔥的微甜、黑松露蛋黃醬的馥郁、香脆洋蔥、九芽生菜與細香蔥的對比口感，漢堡迷不能錯過！另外亦有雙層安格斯牛肉鵝肝漢堡，吃起來雙重滿足。

Shack魚子醬薯條同樣是亮點，將Shake Shack招牌的波浪薯條配上細膩的法式酸奶bavarois，以及翠綠細香蔥與飽滿透亮的魚子醬，每口融合酥香、細膩與鮮鹹，一試難忘！而食魚子醬當然要配香檳，大堂酒廊特別挑選 Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 這款充滿活力與表現力的年份香檳，每杯港幣 398 元（125 毫升），或每瓶港幣 2,280 元，今餐絕對有機會是人生最奢華的漢堡快餐體驗！



漢堡及套餐：