期間限定｜Burberry Beauty限定店登陸尖沙咀 體驗最新女神香水/自製擴香手繩/美妝服務

Burberry Beauty限定店登陸尖沙咀 體驗最新女神香水/自製擴香手繩/美妝服務

Burberry Beauty目前在香港未有專門店，要購入就要上網看介紹睇試色，不過好消息是，Burberry Beauty期間限定店今個月正式進駐尖沙咀海港城，店內一次過展示多款產品，包括在美編界好評如潮的底妝品、最新推出的「女神香水」，以及一系列彩妝，各位想入手的女生記得要去看看！

Burberry Beauty期間限定店設有四大體驗專區：於「Goddess尋香之旅」感受「女神香水」Goddess Eau De Parfum香氛的醉人雲呢嗱香調，在「Burberry Goddess擴香手繩工藝體驗區」打造專屬Goddess擴香手繩，緊接帶著一道香氣走進「AR互動專區」，還有「Goddess美妝服務專區」，由Burberry Beauty專業美妝顧問打造無瑕女神妝容。

Burberry Beauty期間限定店｜Goddess尋香之旅 在Goddess尋香之旅，可體驗全新Goddess Eau De Parfum香氛，它以3種鮮明醉人的雲呢嗱香調，交織出獨特誘人的美食調香氛。雲呢嗱的萃取過程細膩，以人手採摘的雲呢嗱籽在太陽下曬乾5至7星期後，再透過木箱存放去烘乾及陳化成熟，展現出獨有的雲呢嗱甜香。

Burberry Beauty 期間限定店｜ Burberry Goddess 擴香手繩工藝體驗 期間限定店除了展示王牌香氛及美妝系列外，更設有「Burberry Goddess手鍊工藝體驗區」，顧客可一試製作Burberry Goddess擴香手繩（數量有限，送完即止），手繩更添上Burberry Goddess香氣，持香一整天。

Burberry Beauty 期間限定店｜ AR 互動專區 店內融入AR虛擬實境元素，掃描QR Code就能穿梭到AR空間，象徵美與力量的母獅頃刻活現眼前，將Goddess Eau De Parfum香氛廣告企劃的場面盡收眼底。 Burberry Beauty 期間限定店｜ Goddess 美妝服務專區 從原野美景回到現實，Burberry Beauty專業美妝顧問提供Goddess美妝服務，透過Beyond Wear卓越持妝霧柔粉底液、Burberry Kisses Matte霧柔唇膏等皇牌美妝產品，勾劃霧感無瑕女神妝容。