期間限定｜CLARINS｢稀世時刻‧月夜花園｣ 打卡贏美利酒店Staycation/AR減齡體驗/花藝工作坊

CLARINS去年推出貴婦級的Precious至臻凝時系列，至臻凝時精華水及至臻凝時面霜率先面世，品牌最近為系列添加新成員——至臻凝時眼霜， 並於銅鑼灣時代廣場問設｢稀世時刻 ‧ 月夜花園｣，開展為期19日的珍稀月神花月夜花園體驗之旅，不單有巨型月神花裝置藝術，現場更可透過AR科技，感受強大的逆齡力量，親歷看到年輕5年的自己。活動期間，參加者完成探索活動焦點可得到賦活全效體驗裝 (價值$227)。

另外，於巨型月神花裝置藝術留影，並根據指示把照片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)即可參與打卡比賽，大獎可獲The Murray香港美利酒店2日1夜Staycation(總值$5,720)、二獎為Precious至臻凝時探索套裝(總值$1,000)或其他多達500份指定CLARINS產品(每份價值$536)！