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2023-03-15 18:00:00

期間限定｜CLARINS｢稀世時刻‧月夜花園｣ 打卡贏美利酒店Staycation/AR減齡體驗/花藝工作坊

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期間限定｜CLARINS｢稀世時刻‧月夜花園｣ 打卡贏美利酒店Staycation/AR減齡體驗/花藝工作坊

期間限定｜CLARINS｢稀世時刻‧月夜花園｣ 打卡贏美利酒店Staycation/AR減齡體驗/花藝工作坊

CLARINS去年推出貴婦級的Precious至臻凝時系列，至臻凝時精華水及至臻凝時面霜率先面世，品牌最近為系列添加新成員——至臻凝時眼霜， 並於銅鑼灣時代廣場問設｢稀世時刻 月夜花園｣，開展為期19日的珍稀月神花月夜花園體驗之旅，不單有巨型月神花裝置藝術，現場更可透過AR科技，感受強大的逆齡力量，親歷看到年輕5年的自己。活動期間，參加者完成探索活動焦點可得到賦活全效體驗裝 (價值$227)

另外，於巨型月神花裝置藝術留影，並根據指示把照片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)即可參與打卡比賽，大獎可獲The Murray香港美利酒店21Staycation(總值$5,720)、二獎為Precious至臻凝時探索套裝(總值$1,000)或其他多達500份指定CLARINS產品(每份價值$536)

陳凱琳 陳俞希(Hailey) 沈月

Precious至臻凝時眼霜同樣加入了系列的核心成分「月神花」，月神花源自中美洲熱帶密林一年僅開花一次，當月神花達致最盛開的一刻，其活性因子亦處於最活躍狀態，於兩小時內極速以人手採摘即時，提取花朵最寶貴的精華，並以攝氏-196度超低溫萃取科技進行冷凍處理，把月神花的活性因子封存在最高效活躍的狀態。珍貴的月神花冷凍萃取成份，能深入肌膚細胞核心，有助重拾年輕肌膚，並增強肌膚抵禦。眼霜質感細膩，觸肌即融，配以超合金物料鑄造的冷凍按摩棒，為眼周脆弱肌膚提供珍稀修護，提升雙眼輪廓，眼紋變淡，預防及打擊雙眼肌膚衰老跡象。

至臻凝時眼霜 $1,050/15ml

至臻凝時眼霜 $1,050/15ml

CLARINS｢稀世時刻‧月夜花園｣期間限定體驗活動

月神花月夜庭園——打卡留影贏大獎

｢稀世時刻‧月夜花園｣的月夜庭園是今次活動的重點打卡位，庭園中央糅合月圓夜色背景，圍繞四周的繁花佈置則由本地著名花藝師Kofe Li主理，當中以巨型盛放中的紙藝月神花裝置藝術為主角，兩旁再生動地拼湊鮮花及植物，景致令人格外難忘陶醉。參加者只要在此打卡留影並分享到社交平台(加上#PreciousMomentMoonlightGarden#稀世時刻月夜花園)，即可參與打卡比賽贏豐富獎品：

大獎(1名)：The Murray香港美利酒店 2 日 1 夜 Staycation(總值$5,720)

二獎(1名)：Precious至臻凝時探索套裝 (總值 $1,000)

三獎(500名)：指定CLARINS產品 (每份價值 $536)

陳凱琳示範打卡。 陳凱琳示範打卡。 月神花月夜庭園——打卡留影贏大獎

AR年輕煥變體驗區 親歷年輕5

場內設有AR年輕煥變體驗區，透過AR科技，感受Precious至臻凝時系列的珍稀成分「月神花」的神秘強大的逆齡力量，即時在AR容貌顯像活現逆轉肌齡5年的神奇功效。

沈月試玩AR年輕煥變體驗。

沈月試玩AR年輕煥變體驗。

凝時美肌體驗區

凝時美肌體驗區

凝時美肌體驗區

場內的專享美容顧問提供美肌諮詢，體驗全新Precious至臻凝時系列的極奢護膚體驗，除去年推出的至臻凝時精華水LA LOTION及至臻凝時面霜LA CRÈME，更可一試全新至臻凝時眼霜LA CRÈME YEUX，令脆弱的雙眼肌膚蛻變年輕。

活動期間，參加者完成探索活動焦點可得到賦活全效體驗裝 (價值$227)。

活動期間，參加者完成探索活動焦點可得到賦活全效體驗裝 (價值$227)。

月夜花園工作坊

CLARINS ｢稀世時刻‧月夜花園｣期間限定體驗活動更於指定日期及時間特設月夜花園工作坊，讓您減壓療癒之餘，盡情一展手藝，製作出專屬於您的手作製品。工作坊需預先登記報名，費用$250，可全數換購CLARINS 護膚產品。先到先得，額滿即止。有關詳情及細則可參考CLARINS香港官方網站或FACEBOOK

工作坊報名網址：https://bit.ly/3ZdEVEk

月亮鏡油畫工作坊

月亮鏡油畫工作坊

月亮鏡油畫工作坊(課程價值$430)

繪畫出專屬您的月亮鏡畫，展現凝時之美。

凝時花藝創作工作坊(課程價值$430)

學習Floral Jamming 的花藝設計，為自己送上最美凝時花藝。

凝時花藝創作工作坊

凝時花藝創作工作坊

金線月神花飾品架工作坊

金線月神花飾品架工作坊

金線月神花飾品架工作坊(課程價值$430)

學習金線手作，製作月神花飾品收納架，為至臻時刻增添儀式感。

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