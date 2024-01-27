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生活
2024-01-27 10:30:00

期間限定｜GOGYO五行隆重推出「蟹味噌拉麵」！

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期間限定｜GOGYO五行隆重推出「蟹味噌拉麵」！

期間限定｜GOGYO五行隆重推出「蟹味噌拉麵」！

日本拉麵潮界王者GOGYO五行一直致力把拉麵藝術與高級餐飲文化融而為一，為日式拉麵注入不一樣的靈魂，憑藉拉麵職人的技藝及團隊的無窮創意，為食客帶來源源驚喜。今個冬日，GOGYO五行特別由即日起為各講究的拉麵愛好者呈獻蟹味噌拉麵」，將時令食材──蟹的鮮味發揮至淋漓盡致！

秘製蟹味噌+蟹肉三文魚籽枡壽司 品嚐多重蟹鮮味

全新期間限定的「蟹味噌拉麵」在GOGYO五行引以為傲的豚骨湯底加入香濃的秘製蟹味噌，豚骨的醇香味道與帶有滿滿鮮香的蟹味噌融而為一，掛滿在彈牙的極太麵之上，加上份量十足的原條鮮嫩香甜松葉蟹蟹棒，啖啖蟹肉帶來令人幸福感滿溢的極致享受，再配上其他豐富拉麵配料，勢必俘虜一眾蟹迷的心！同時，GOGYO五行更別出心裁地為大家配上獨特的蟹膏牛油，以及為蟹棒而設的自家製蟹醋，微酸的味道令松葉蟹的細膩鮮味更突出。而顧客可將蟹膏牛油融和於湯底之中，瞬間令「蟹味噌拉麵」的濃厚鮮味再提昇至另一層次，令湯底更加濃郁！配料方面，GOGYO五行亦花盡心思，配上軟嫩的招牌卷腩叉燒、香蔥及半熟玉子，帶來別具層次的味覺體驗，絕對不容錯過！套餐同時配上枡壽司香甜蟹肉與晶瑩剔透的三文魚籽配上壽司飯，為拉麵盛宴畫上完美句點。

全新期間限定的「蟹味噌拉麵」在GOGYO五行引以為傲的豚骨湯底加入香濃的秘製蟹味噌，豚骨的醇香味道與帶有滿滿鮮香的蟹味噌融而為一。

全新期間限定的「蟹味噌拉麵」在GOGYO五行引以為傲的豚骨湯底加入香濃的秘製蟹味噌，豚骨的醇香味道與帶有滿滿鮮香的蟹味噌融而為一。

「 GOGYO 五行」資料：

地址：中環遮打道 16-20 號歷山大廈地庫 1 樓 B02 號舖

電話：3568 5833

營業時間：星期一至日及公眾假期上午 11 時半至晚上 10 時半

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