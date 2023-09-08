期間限定｜Hair Recipe「米之御髮節」打卡獲$49萬寧現金券 林愷鈴分享護髮心得

洗護髮品牌Hair Recipe由即日起至9月10日，在銅鑼灣Fashion Walk中庭舉行「米之御髮節」限定活動，品牌更邀請藝人林愷鈴(Ashley Lin)為限定活動揭開序幕，分享護髮心得。
由營養學家和頭髮專家開發的Hair Recipe純米瓶系列，透過獨特提煉技術，由1,000顆米中淬煉一滴珍貴的米糠原液。Ashley Lin在活動中表示Hair Recipe是她最近保養頭皮頭髮的秘密武器：「之前工作忙碌，頭皮狀況差，令髮絲扁塌毛燥，甚至斷裂，後來接觸過Hair Recipe後，了解到頭皮和肌膚一樣都要有最好的營養，我非常喜歡用成分天然健康的純米瓶系列來滋養頭皮頭髮，現在我的頭髮都變得健康強韌，散發自然光澤！」
米淨潤養三步驟
Hair Recipe純米瓶系列，提倡純米淨潤養三步驟，先以洗髮露溫和淨化頭皮油脂，再以精華素修護髮絲乾枯損傷，再每天用護髮油抵禦受損，極速修護。純米瓶中的米糠原液分子高滲透、高修護，能溫和照顧頭皮和髮絲，幫助秀髮綻放健康光澤。
Hair Recipe純米瓶系列於銅鑼灣Fashion Walk舉辦期間限定活動，在現場介紹Hair Recipe純米瓶系列，並準備一系列購物禮遇，讓大家多方面認識Hair Recipe的天然純米養髮概念。「米之御髮節」小木屋貫徹Hair Recipe的簡約風格，並設有多個打卡位置，讓大家沉浸在象徵米滋養頭皮和頭髮的巨大米粒裝置。
「米之御髮節」購物禮遇：
1. 在「米之御髮節」限定活動打卡，並追蹤Hair Recipe官方Facebook和Instagram，即可獲得萬寧$49現金券乙張。
2. 每日首100名到訪「米之御髮節」限定活動即可獲得萬寧$39現金券乙張。
3. 即日至9月14日到萬寧任何一間分店購買Hair Recipe純米瓶系列單件裝，即可享有第2件半價優惠。
「米之御髮節」限定活動
日期：2023年9月7日至9月10日 （星期四至日）
時間：上午10:30至晚上9:30
地點：銅鑼灣記利佐治街11-19號Fashion Walk中庭