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生活
2023-12-10 13:00:00

期間限定｜Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮 送節日古龍水/薑餅木屋燭台工作坊

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期間限定｜Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮 送節日古龍水/薑餅木屋燭台工作坊

期間限定｜Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮 送節日古龍水/薑餅木屋燭台工作坊

Jo Malone London今年以薑餅童話世界為節日主題，推出一系列童趣十足的聖誕香氛。品牌更由即日起，在尖沙咀海港城打造奇幻繽紛的薑餅童話世界，讓大家感受充滿奇思妙想的英倫聖誕。凡於店內完成指定任務，更可獲31.5ml節日精選古龍水；場內更有聖誕薑餅木屋燭台工作坊，讓大家親手點綴裝飾薑餅小木屋，完成後更可放入香氛蠟燭，點亮佳節氛圍。

Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮

Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮

全新限定薑餅童話聖誕系列，以薑餅童話奇想世界為靈感，推出經典古龍水、縱寵身心系列與奢華居室香氛，並盛載於聖誕限量版薑餅禮盒之中，讓大家在年末好好自己或另一半。全新限定薑餅童話聖誕小鎮，每個角落都充滿節日氣氛的薑餅與香料氣息，店內展示可愛巨型薑餅人、紅白繽紛士的糖，同場更有香港首個掛滿經典奶白色禮盒的薑餅聖誕樹，洋溢專屬聖誕佳節的歡樂暖意。

Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮 Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮

凡與薑餅聖誕小鎮和薑餅聖誕樹拍照留念，登記並上載照片到社交平台，即可尊享31.5ml節日精選古龍水及獻禮美學諮詢服務，感受品牌獨有的香氛哲學。店內更設有聖誕薑餅木屋燭台工作坊(報名費$320；可全數換領產品)，親手點綴裝飾薑餅小木屋，完成後放入香氛蠟燭，在窗框中穿透柔和燭光，點亮佳節溫暖氛圍。

聖誕薑餅木屋燭台工作坊 節日精選古龍水 聖誕薑餅木屋燭台工作坊

另外，聖誕小鎮亦提供一站式個人化送禮服務，客人可以挑選專屬字母瓶扣、彩色玩味古龍水瓶蓋、搭配精緻色彩繽紛緞帶，以至專屬鐫刻及禮盒蠟印服務，指定消費可任意挑選3款個人化元素，加上充滿節日氣氛的限定禮盒磁貼，量身定做獨一無二的香氛盛禮，盡顯英式送禮的細膩心意。

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聖誕小鎮提供一站式個人化送禮服務

聖誕小鎮提供一站式個人化送禮服務

Jo Malone London限定薑餅童話聖誕小鎮

日期：2023125日至17

聖誕樹展覽日期：2023125日至26

地點：尖沙咀海港城海運大廈大堂入口

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