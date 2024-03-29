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生活
2024-03-29 14:00:00

期間限定｜Tea WG 揉合春季櫻花之味 推岀「春之頌」嘗味餐單 僅限4月供應！

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期間限定｜Tea WG 揉合春季櫻花之味 推岀「春之頌」嘗味餐單

期間限定｜Tea WG 揉合春季櫻花之味 推岀「春之頌」嘗味餐單

春天是屬於櫻花的季節，温柔的風吹起滿天盛開的櫻花，是不少港人愛到日本的原因。可是若果沒有時間去旅行，不妨可以一嘗TeaWG 4月限定的「春之頌」嘗味餐單，捉緊櫻花盛放的尾巴。

期間限定「春之頌」餐單 

Tea WG將於2024年4月1日至4月30日推出期間限定「春之頌」精選嘗味餐單，並於Tea WG又一城沙龍及精品店獨家供應，餐單呈現多款糅合茶香的精緻菜式。

前菜：北海道帶子他他佐糖果甜菜根及醬漬鮭魚子

  • 配上注入Tea WG全新盛品系列茗茶之「櫻之頌！」的青檸糖漿，帶來一抹清新氣息

主菜(二選一)

  • 香煎海鱸魚：配大根、白蘆筍、迷你甘筍、車厘茄和小栗米，佐注入「櫻之頌！」的日式高湯
  • 香煎澳洲和牛：伴白蘆筍、油封薯仔、迷你甘筍及車厘茄，配注入「櫻之頌！」忌廉汁和牛肉濃汁

甜點

  • 可選擇一款Tea WG手工茶香蛋糕甜點

茗茶

  • 「櫻之頌！」熱茶：濃郁優雅的茶香帶領你的味蕾沉浸在京都轉瞬即逝的花見之美中
  • 「玄米茶」冰茶：茶味清淡滑順，並帶有清爽獨特的燒烤香調
Tea WG精心設計的全新「春之頌」嘗味餐單呈現多款糅合茶香的精緻菜式。 兩款主菜的用料均輝映著春天的色彩，讓賓客每一口都能嚐到一絲「櫻之頌！」的香調，令人沉醉。

詳細資料

Tea WG 期間限定「春之頌」精選嘗味餐單

  • 每位HKD$498起
  • 地點：Tea WG又一城店
  • 僅限晚市供應
Tea WG將春季期間限定的盛品系列茗茶之「櫻之頌！」融入到每道菜式。
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