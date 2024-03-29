期間限定｜Tea WG 揉合春季櫻花之味 推岀「春之頌」嘗味餐單 僅限4月供應！

春天是屬於櫻花的季節，温柔的風吹起滿天盛開的櫻花，是不少港人愛到日本的原因。可是若果沒有時間去旅行，不妨可以一嘗TeaWG 4月限定的「春之頌」嘗味餐單，捉緊櫻花盛放的尾巴。
期間限定「春之頌」餐單
Tea WG將於2024年4月1日至4月30日推出期間限定「春之頌」精選嘗味餐單，並於Tea WG又一城沙龍及精品店獨家供應，餐單呈現多款糅合茶香的精緻菜式。
前菜：北海道帶子他他佐糖果甜菜根及醬漬鮭魚子
- 配上注入Tea WG全新盛品系列茗茶之「櫻之頌！」的青檸糖漿，帶來一抹清新氣息
主菜(二選一)
- 香煎海鱸魚：配大根、白蘆筍、迷你甘筍、車厘茄和小栗米，佐注入「櫻之頌！」的日式高湯
- 香煎澳洲和牛：伴白蘆筍、油封薯仔、迷你甘筍及車厘茄，配注入「櫻之頌！」忌廉汁和牛肉濃汁
甜點
- 可選擇一款Tea WG手工茶香蛋糕甜點
茗茶
- 「櫻之頌！」熱茶：濃郁優雅的茶香帶領你的味蕾沉浸在京都轉瞬即逝的花見之美中
- 「玄米茶」冰茶：茶味清淡滑順，並帶有清爽獨特的燒烤香調
詳細資料
Tea WG 期間限定「春之頌」精選嘗味餐單
- 每位HKD$498起
- 地點：Tea WG又一城店
- 僅限晚市供應