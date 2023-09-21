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生活
2023-09-21 21:22:44

期間限定｜「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」 1:1麥拿倫F1賽車LEGO模型重量級登場

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期間限定｜「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」 1:1麥拿倫F1賽車LEGO模型重量級登場

期間限定｜「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」 1:1麥拿倫F1賽車LEGO模型重量級登場

各路車迷注意！LEGO將於927日起於澳門銀河時尚匯打造「Vehicle Museum 夢想汽車展覽」，屆時設置「LEGO Technic McLaren Formula 1狂野時速賽車展示區」，以288,315LEGO拼成的麥倫一級方程式賽車LEGO 1:1模型將隆重登場。此外，展覽館更帶來以LEGO打造的休閒露營車，沉浸在LEGO花藝系列拼砌而成的花海內，打造別具特色的打卡位。同場更匯集多款LEGO汽車盒組，讓車迷一睹夢寐以求的Dream Car風采！

Vehicle Museum 夢想汽車展覽館

Vehicle Museum 夢想汽車展覽館

賽車迷專屬：LEGO Technic McLaren Formula 1澳洲運抵首度登陸澳門

Vehicle Museum 夢想汽車展覽」地下G/FF1賽車展示區將為賽車迷帶來重量級驚喜，展出由澳洲運抵澳門、用上約1,893小時拼砌而成的麥拿倫賽車模型，精細程度之高可呈現出多個機械功能，包括引擎上的可動活塞、差速器、轉向系統等，各位車迷萬勿錯過！

LEGO Technic McLaren Formula 1™ 狂野時速賽車展示區

LEGO Technic McLaren Formula 1™ 狂野時速賽車展示區

打卡迷專屬：露營車花海及賽車頒獎台

每一位車迷可能都曾經幻想成為賽車手，在賽道上風馳電掣，展現高超的駕駛技術。「Vehicle Museum夢想汽車展覽」於銀河時尚匯1樓特別打造一個賽車頒獎台，讓車迷可以站在頒獎台上，感受勝利的光輝！而車迷亦勿錯過現場展示造型可愛的紅白色LEGO®️休閒露營車，設置於由鮮艷絢麗的LEGO®️ 花藝系列組成的花海前，優雅精緻且充滿懷舊情懷，絕對是展覽中吸睛的打卡位之一。

休閒露營車花海裝置 賽車頒獎台

展覽館期間限定優惠

Vehicle Museum夢想汽車展覽」除展示多款風靡全球的LEGO®汽車模型，同時亦會有多款LEGO® 汽車系列，包括2022 Ford GTPEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid 頂級跑車、Yamaha MT-10 SP等等，還原經典車款的魅力，誠意邀請一眾大小車迷透過拼砌擁有屬於你的夢想汽車。此外，由2023928日至1031日，凡於期間限定「Vehicle Museum夢想汽車展覽館」及澳門威尼斯人樂高®認證專門店購買指定系列盒組滿$350，將可獲贈熱帶鸚鵡乙份；購買指定系列盒組滿$550，將可獲贈樂高®驚喜禮包乙份。

怪獸卡車大賽 法拉利812 Competizione 複刻版Pagani Utopia頂級跑車 科技系列Bugatti Bolide 科技系列消防飛機 科技系列2022 Ford GT 科技系列Le Mans混合超級跑車 科技系列Yamaha MT-10 SP 科技系列Lamborghini Huracán Tecnica

Vehicle Museum夢想汽車展覽- LEGO Technic McLaren Formula 1™狂野時速賽車展示區

日期：2023927日至1026

活動時間：上午10 - 晚上10

地點：「澳門銀河™」銀河時尚匯明珠大堂

Vehicle Museum 夢想汽車展覽- 休閒露營車花海裝置及賽車頒獎台

日期：2023927日開始

活動時間：上午10 - 晚上10

地點：「澳門銀河™」銀河時尚匯1003號舖

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