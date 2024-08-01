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生活
2024-08-01 16:06:00

木村拓哉任香港麥當勞McGriddles廣告男主角 同步推foodpanda限定獨家優惠

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麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡登陸foodpanda 木村拓哉任廣告男主角 同步推foodpanda限定獨家優惠

麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡登陸foodpanda 搵木村拓哉任廣告男主角 同步推foodpanda限定獨家優惠

foodpanda宣佈，將由85日至98日成為麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列 (麥當勞McGriddles) 的獨家外送平台。今次更找來日本巨星木村拓哉 (木村)擔任廣告男主角，同步推foodpanda限時獨家優惠。即睇詳情！

McGriddles於日前正式登陸香港，短短3日已經賣出100萬個，可見人氣之高！為了熱烈慶祝這個日本麥當勞「名物」登陸fooodpanda香港，邀請到日本巨星木村拓哉 (木村)擔任廣告男主角，他更會以廣東話演繹對白，廣告畫面洋溢著粉紅色的夢幻氣氛，粉絲們敬請密切留意電視及戶外廣告。

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香港麥當勞邀木村拓哉任McGriddles廣告男主角 香港麥當勞邀木村拓哉任McGriddles廣告男主角 香港麥當勞邀木村拓哉任McGriddles廣告男主角

McGriddles楓糖班戟漢堡foodpanda香港獨家優惠

85日至98日，麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列將獨家登陸foodpanda香港。於foodpanda購買麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡套餐系列，配脆薯餅、飲品及多一分自選配菜 (脆薯餅、藍莓高鈣低脂乳酪、粒粒粟米杯)

*推廣期

foodpanda香港獨家優惠

備註

85日至11

(85日凌晨4時起，全日24小時供應)
  • 凡於foodpanda平台購買指定麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列食品滿HK$100 （不包含平台費、運費及其他適用費用)可享HK$20折扣優惠(無需輸入優惠碼）

 

  • 額外買滿HK$150輸入優惠碼MCD20 再享HK$20 foodpanda優惠劵；全日減高達HK$40
  • 85日凌晨4時起，全日24小時適用
  • 優惠數量有限，換完即

  • 受條款及細則約束

812日至98

(早餐時段供應)
  • 凌晨4時至早上1045分適用
  • 優惠數量有限，換完即止
  • 受條款及細則約束
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