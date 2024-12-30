本地品牌「望月」推出Pokémon特別版賀年禮盒 2款全新賀年糕點 早鳥優惠高達$40！

本地烘焙品牌「望月」今個新春首次推出瑤柱蘿蔔糕及薑汁黑糖年糕兩款賀年糕點，以及一系列精美的賀年禮盒。當中必買Pokémon 2025 年特別版賀年禮盒，除了主角Pikachu 外，今年更有妙蛙種子、小火龍等人氣角色為造型的曲奇或蝴蝶酥賀年小禮盒，價錢低至$50起！由即日起至2025年16日於「望月」官網預訂新年禮盒更可享早鳥優惠，下文即睇介紹！



「望月」2款全新賀年糕點 「望月」今年首次推出賀年糕點系列，主打以本地食材演繹香港味道，分別推出步步糕升瑤柱蘿蔔糕及本地薑黑糖年糕，嚴選本地新鮮食材入饌，啖啖足料好味道。步步糕升瑤柱蘿蔔糕(正價$198/早鳥優惠$168)，採用香港新鮮有機蘿蔔及香港製造臘味，再配合上等瑤柱提鮮，鹹香美味，份量十足。而本地薑黑糖年糕(正價$158/早鳥優惠$138)則選用本地薑汁及沖繩黑糖製成，質感軟糯，味道清香，甜中帶微辣。

松鶴延年雜錦新年禮盒 松鶴延年雜錦新年禮盒(正價$358/早鳥優惠$328)可以一次過試齊「望月」多款人氣產品，除了經典蝴蝶酥、焦糖肉桂蝴蝶酥外，更有六款口味的人氣曲奇，包括兩款「望月」首次推出──開心果與奶茶曲奇，以及伯爵、朱古力、抹茶、玄米茶4款經典口味。加上包裝以喜慶的紅色作主調，白鶴翱翔於茂盛的松柏之間，松柏寓意長青不朽，白鶴為長壽之鳥，寄寓延年長壽的祝福，送禮一流！