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2024-12-31 18:00:00

本地手袋品牌FEMANCE 首度辦快閃店與展覽 探討「時間流逝」

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本地手袋品牌FEMANCE 首度辦快閃店與展覽 探討「時間流逝」

本地手袋品牌FEMANCE 首度辦快閃店與展覽 探討「時間流逝」

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近年有不少具潛力的香港時尚品牌冒起，自2019年創立的本地手袋品牌FEMANCE近日首度設立快閃店舖與展覽，以更全面且多元的形式如空間設計、藝術作品，是次快閃店以「Time Faded as Lilac Sky」為主題，展出品牌設計總監Celia Ng圍繞「時間流逝」創作的藝術作品，另外特意邀請場景設計師Victor Wong建構關於「當下瞬間」的藝術裝置。 現場亦展示品牌2024秋冬系列On the Wings of Wind，涵蓋3款全新手袋款式及時尚飾品。

FEMANCE「Time Faded as Lilac sky」展覽

FEMANCE「Time Faded as Lilac sky」展覽

快閃店限定展覽 分享獨特美學

快閃店劃分為3部分，除了全新2024秋冬系列On the wings of the Wind首度公開亮相以外，更同時展出圍繞快閃店主題「Time Faded as Lilac Sky」而衍生的藝術作品和櫥窗設計。

《Lilac Sky Momentary》

以快閃店的主題「Time Faded as Lilac Sky」為靈感，FEMANCE設計總監Celia Ng通過大面積的色彩和漸變元素，表達她對於大自然的熱愛與嚮往。天空的變化無常卻在此刻被定格，作品呈現出她過往曾看見的霧紫色天空。

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《Lilac Sky Momentary》

《Lilac Sky Momentary》

《Flow in Time》

《Flow in Time》

《Flow in Time》

作品以自然非對稱的形態探討大自然的面向，圓潤的線條和粗糙的紋理暗示大自然中有形與無形間的變化。同時呼應FEMANCE過去5年間創作過的多項手袋作品中，不對稱的品牌設計美學。

《In the Movement of Time》

櫥窗設計由場景設計師Victor Wong 打造，他嘗試以理性的角度切入，探索「時間」的單位和關係，Victor分享：「當人們談及時間，往往著眼於對未來的計劃，或者感嘆青春離自己有多遙遠。然而，相較於過去或未來，當下才是我們真正活著的瞬間。」

櫥窗展示儼如實驗室的場景，主體裝置以鋼鐵結構與放大鏡所組成，當中擺放了流動的沙漏、FEMANCE 2024秋冬系列的單品和品牌的五金配件。透過懸空的放大鏡，觀眾/FEMANCER可以觀察每一粒沙的滑落，細看品牌今季的重點單品Mini Wander Hobo, Spiral耳環，彷彿置身於一場對時間的精密測量。櫥窗呈現時間的流動，更以無數微小瞬間組成的「此刻」提醒所有當下都是珍貴且唯一的瞬間。

《In the Movement of Time》

《In the Movement of Time》

最新2024秋冬系列

自品牌重塑後，FEMANCE首度以全新的品牌定位和風格，攜2024秋冬系列強勢回歸。3款手袋包括ModenaWander HoboMini Wander Hobo，寓意自由的靈魂跟隨心中所向，活成自己嚮往的模樣。

Wander Hobo/ Mini Wander Hobo

Wander 一字取意流浪。手袋特意選用今年大熱的麂皮所製，相較過往的皮革用料更休閒、輕盈，喻意解放束縛，追求真我。不對稱且大容量的設計，時尚和實用兼備。

Mini Wander Hobo $2,150 Wander Hobo $3,050

Modena 

受著名設計師Franca StagiCesare Leonard打造的標誌性 CL9 Ribbon 椅子啟發，Modena以極簡壓褶包身結構及正面雙拉鍊設計，呈現別具一格的保齡球包風格。特別以兩位設計師的出生地Modena取名。包內空間充裕，內外配備3個插袋，充份容納日常必需品。

Modena $2,550 Modena $2,550
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