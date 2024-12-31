本地手袋品牌FEMANCE 首度辦快閃店與展覽 探討「時間流逝」

《In the Movement of Time》

櫥窗設計由場景設計師Victor Wong 打造，他嘗試以理性的角度切入，探索「時間」的單位和關係，Victor分享：「當人們談及時間，往往著眼於對未來的計劃，或者感嘆青春離自己有多遙遠。然而，相較於過去或未來，當下才是我們真正活著的瞬間。」

櫥窗展示儼如實驗室的場景，主體裝置以鋼鐵結構與放大鏡所組成，當中擺放了流動的沙漏、FEMANCE 2024秋冬系列的單品和品牌的五金配件。透過懸空的放大鏡，觀眾/FEMANCER可以觀察每一粒沙的滑落，細看品牌今季的重點單品Mini Wander Hobo, Spiral耳環，彷彿置身於一場對時間的精密測量。櫥窗呈現時間的流動，更以無數微小瞬間組成的「此刻」提醒所有當下都是珍貴且唯一的瞬間。