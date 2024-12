本地手袋品牌FEMANCE 首度辦快閃店與展覽 探討「時間流逝」

近年有不少具潛力的香港時尚品牌冒起,自2019年創立的本地手袋品牌FEMANCE近日首度設立快閃店舖與展覽,以更全面且多元的形式如空間設計、藝術作品,是次快閃店以「Time Faded as Lilac Sky」為主題,展出品牌設計總監Celia Ng圍繞「時間流逝」創作的藝術作品,另外特意邀請場景設計師Victor Wong建構關於「當下瞬間」的藝術裝置。 現場亦展示品牌2024秋冬系列On the Wings of Wind,涵蓋3款全新手袋款式及時尚飾品。

快閃店限定展覽 分享獨特美學

快閃店劃分為3部分,除了全新2024秋冬系列On the wings of the Wind首度公開亮相以外,更同時展出圍繞快閃店主題「Time Faded as Lilac Sky」而衍生的藝術作品和櫥窗設計。

《Lilac Sky Momentary》

以快閃店的主題「Time Faded as Lilac Sky」為靈感,FEMANCE設計總監Celia Ng通過大面積的色彩和漸變元素,表達她對於大自然的熱愛與嚮往。天空的變化無常卻在此刻被定格,作品呈現出她過往曾看見的霧紫色天空。