本地氣泡茶品牌Mindful Sparks推出節日氣泡茶系列 香料薑味氣泡茶/聖誕套裝

今個聖誕，本地茶飲品牌 Mindful Sparks 推出一系列節日氣泡茶，適用於各種派對、送禮及宴會等。當中包括全新 Anicca 系列：香料薑味氣泡茶及聖誕套裝，內有限量版薑餅人薑味汽水兩支，及血橙氣泡可可殼茶湯力兩支，包裝可愛又好飲！

本地茶飲品牌 Mindful Sparks，特別為今個聖誕獨家推出奢華節日氣泡茶系列，帶來充滿聖誕特色的優雅而精緻口味，又或創新且富趣味的口味。 Mindful Sparks 是本港唯一以香檳軟木塞為設計的瓶裝氣泡茶，全新 Anicca 系列：香料薑味氣泡茶（HK$138/375ml；HK$248/750ml），設計華麗，是聚會送禮的最佳選擇。帶玩味的聖誕套裝（HK$140-HK$160/245mlx4），分別有限量版薑餅人薑味汽水兩支，及血橙氣泡可可殼茶湯力兩支，均為限量特別版口味。

今個聖誕，Mindful Sparks 推出一系列華麗的節日氣泡茶，適用於各種派對、送禮及宴會等。作為全港唯一一個以香檳軟木塞為設計的瓶裝氣泡茶品牌，將為你的每個重要聚會， 帶來別具品味的獨特飲品配搭。