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生活
2023-12-09 10:00:00

本地氣泡茶品牌Mindful Sparks推出節日氣泡茶系列 香料薑味氣泡茶/聖誕套裝

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本地氣泡茶品牌Mindful Sparks推出節日氣泡茶系列 香料薑味氣泡茶/聖誕套裝

本地氣泡茶品牌Mindful Sparks推出節日氣泡茶系列 香料薑味氣泡茶/聖誕套裝

今個聖誕，本地茶飲品牌 Mindful Sparks 推出一系列節日氣泡茶，適用於各種派對、送禮及宴會等。當中包括全新 Anicca 系列：香料薑味氣泡茶及聖誕套裝，內有限量版薑餅人薑味汽水兩支，及血橙氣泡可可殼茶湯力兩支，包裝可愛又好飲！

本地茶飲品牌 Mindful Sparks，特別為今個聖誕獨家推出奢華節日氣泡茶系列，帶來充滿聖誕特色的優雅而精緻口味，又或創新且富趣味的口味。 Mindful Sparks 是本港唯一以香檳軟木塞為設計的瓶裝氣泡茶，全新 Anicca 系列：香料薑味氣泡茶（HK$138/375ml；HK$248/750ml），設計華麗，是聚會送禮的最佳選擇。帶玩味的聖誕套裝（HK$140-HK$160/245mlx4），分別有限量版薑餅人薑味汽水兩支，及血橙氣泡可可殼茶湯力兩支，均為限量特別版口味。

今個聖誕，Mindful Sparks 推出一系列華麗的節日氣泡茶，適用於各種派對、送禮及宴會等。作為全港唯一一個以香檳軟木塞為設計的瓶裝氣泡茶品牌，將為你的每個重要聚會， 帶來別具品味的獨特飲品配搭。

Mindful Sparks 成立於 2021 年，以創造口感層次豐富的高級茶飲為目標，加 強用餐體驗，亦為無酒精飲料品嚐者，提供多一個選擇。在品牌創立短短兩年內，已經累積了不少忠實顧客，不但擴闊了大眾對茶飲文化的認識，亦定義了新的飲品類別，同時吸 納了不少高級餐廳及米芝蓮星級餐廳合作。Mindful Sparks 致力推廣茶飲文化，開拓奢華氣泡茶的世界。品牌醉心鑽研飲料文化，讓每一口都成為幸福時刻，創造令人難以忘懷的用餐體驗。

Mindful Sparks 節日氣泡茶系列現於下列地點及發售：

  1. 無印良品(德福廣場/ 又一城)
  2. Citysuper (全線分店)
  3. Liquor store (全線分店)
  4. Slowood (全線分店)
  5. 昂坪 360
  6. 網上商店 - Mango Store
  7. 網上商店 - HKTVMALL
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