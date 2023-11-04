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生活
2023-11-04 21:00:00

本地著名攝影師率張蔓莎/Kiri T/顧定軒/胡卓希 遊走香港演繹Guinness健力士醇黑生啤

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本地著名攝影師率張蔓莎/Kiri T/顧定軒/胡卓希 遊走香港演繹Guinness健力士醇黑生啤

本地著名攝影師率張蔓莎/Kiri T/顧定軒/胡卓希 遊走香港演繹Guinness健力士醇黑生啤

Guinness健力士是世界上最與眾不同的啤酒品牌，260多年來一直匠心傳承與突破創新，更完美演繹了始於1959年的醇黑生啤，在黑啤界享有獨特的地 位。從它的歷史，以至獨到的釀造技術，每一個元素都散發著Guinness健力士獨有的迷人魔法。品牌更將帶領大家在香港探索，Explore The Magic發現黑色魔力！

Guinness健力士黑色魔力「無處不在」

在這場奇妙的旅程中，Guinness健力士特別邀請到本地著名攝影師Jeremy Cheung (IG @rambler15) 率領四位新生代演員及創作人——張蔓莎 (Sabrina)Kiri T、顧定軒 (Zeno)及胡卓希 (Jason) 遊走香港不同角落，一同發掘城市中隱藏的Guinness健力士黑色魔力。只要用心留意，原來Guinness健力士的黑色魔力，就在你身邊；這個城市、甚至生活中的每一點細節，都充滿了無限的可能性及黑色魔力，就像一杯Guinness健力士醇黑生啤一樣，充滿著無窮的黑色魔力！

本地著名攝影師Jeremy Cheung 這個城市、甚至生活中的每一點細節，都充滿了無限的可能性及黑色魔力，就像一杯Guinness健力士醇黑生啤一樣，充滿著無窮的黑色魔力！

本地著名攝影師率領4位新生代演員及創作人 探索Guinness健力士的黑色魔

擅長捕捉「香港」魅力的攝影師Jeremy以他敏銳的攝影觸覺，呈現了一系列充滿意境並令人聯 想起Guinness黑色魔力的畫面。無論是探訪隱秘的小巷、繁華的街頭，或是寧靜的海濱，Guinness健力士的黑色魔力總是無處不在，在 香港的每個角落無限延伸。這次的探索之旅，不 僅僅是攝影師的獨角戲，還有四位新生代的加入，他們分別來自不同的領域，擁有各自的故事及個性，但同樣對藝術充滿熱情，在生活中尋找靈感滋養創作，以自己獨特的視角表現 Guinness健力士的迷人黑色魔力

胡卓希 (Jason)，演員。作為演員的他投入拍攝前都會花大量時間研究角色，透過對日常生活的觀察及對故事的詮釋，尋找每個角色中深藏的獨特性格和魅力。 Kiri T，歌手兼音樂創作人。她曾於不同城市生活，從各地的旅程和生活體驗中汲取靈感，賦予其音樂創作一份特殊的魔力，引領觀眾進入充滿情感和神奇的音樂旅程。 張蔓莎 (Sabrina)，模特兒、演員兼唱作歌手。她勇於嘗試新事物、喜歡幻想，將生活中的各種發現轉化為無窮可能，呈現出專屬自己的個人魅力。 顧定軒 (Zeno)，獨立歌手兼演員。擁有豐富情感和敏銳洞察力的他善於在生活的細節中發現趣味。 Kiri T就如 Guinness 健力士一樣，帶著迷人的魔力，總能觸動人心。 張蔓莎就像 Guinness健力士獨有的黑色魔力一樣，其實一直 就在身邊，無處不在。 顧定軒獨特的感知力和創意就如Guinness健力士所散發的黑色魔力一樣，以自己的方式 展現創作，帶來獨特的藝術魅力。 胡卓希就像 Guinness 健力士展現獨有的黑色魔力一樣，為觀眾帶來深刻的演出。

Guinness 健力士黑色魔力的秘密——氮氣氣泡

Guinness健力士醇黑生啤的非凡魅力源自面層的細緻綿密泡沫，三億個氮氣氣泡為每杯生啤(500mL)帶來不一樣的口感。而「健力士Guinness罐裝生啤」亦以罐裝結合專用氮氣氣囊裝置，只要拉開啤酒蓋，專用球狀氣囊裝置隨即釋放出氮氣，形成如酒吧品嚐到綿密幼滑的生啤。有了這個魔法球，讓您回家也可以繼續品嚐體驗Guinness健力士醇黑生啤的柔滑口感。

健力士Guinness罐裝生啤 健力士Guinness 醇黑生啤

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