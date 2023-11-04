本地著名攝影師率張蔓莎/Kiri T/顧定軒/胡卓希 遊走香港演繹Guinness健力士醇黑生啤

Guinness健力士是世界上最與眾不同的啤酒品牌，260多年來一直匠心傳承與突破創新，更完美演繹了始於1959年的醇黑生啤，在黑啤界享有獨特的地 位。從它的歷史，以至獨到的釀造技術，每一個元素都散發著Guinness健力士獨有的迷人魔法。品牌更將帶領大家在香港探索，Explore The Magic發現黑色魔力！

Guinness 健力士黑色魔力「無處不在」 在這場奇妙的旅程中，Guinness健力士特別邀請到本地著名攝影師Jeremy Cheung (IG @rambler15) 率領四位新生代演員及創作人——張蔓莎 (Sabrina)、Kiri T、顧定軒 (Zeno)及胡卓希 (Jason) 遊走香港不同角落，一同發掘城市中隱藏的Guinness健力士黑色魔力。只要用心留意，原來Guinness健力士的黑色魔力，就在你身邊；這個城市、甚至生活中的每一點細節，都充滿了無限的可能性及黑色魔力，就像一杯Guinness健力士醇黑生啤一樣，充滿著無窮的黑色魔力！

本地著名攝影師率領 4 位新生代演員及創作人 探索 Guinness 健力士的黑色魔 力 擅長捕捉「香港」魅力的攝影師Jeremy以他敏銳的攝影觸覺，呈現了一系列充滿意境並令人聯 想起Guinness黑色魔力的畫面。無論是探訪隱秘的小巷、繁華的街頭，或是寧靜的海濱，Guinness健力士的黑色魔力總是無處不在，在 香港的每個角落無限延伸。這次的探索之旅，不 僅僅是攝影師的獨角戲，還有四位新生代的加入，他們分別來自不同的領域，擁有各自的故事及個性，但同樣對藝術充滿熱情，在生活中尋找靈感滋養創作，以自己獨特的視角表現 Guinness健力士的迷人黑色魔力。

Guinness 健力士黑色魔力的秘密 —— 氮氣氣泡 Guinness健力士醇黑生啤的非凡魅力源自面層的細緻綿密泡沫，三億個氮氣氣泡為每杯生啤(500mL)帶來不一樣的口感。而「健力士Guinness罐裝生啤」亦以罐裝結合專用氮氣氣囊裝置，只要拉開啤酒蓋，專用球狀氣囊裝置隨即釋放出氮氣，形成如酒吧品嚐到綿密幼滑的生啤。有了這個魔法球，讓您回家也可以繼續品嚐體驗Guinness健力士醇黑生啤的柔滑口感。

期間限定推廣優惠 由即日起陸續於指定酒吧及餐廳購買2杯 Guinness 健力士醇黑生啤，即可獲贈Guinness健力士迷你玻璃杯乙隻。 參與酒吧及餐廳名單