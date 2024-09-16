本地藝術家黃大仙辦青花瓷主題展覽 領展商場帶大家探索千年文化瑰寶之美

已有過千年文化歷史的青花瓷，是古玩界極具名氣的藝術品，更被譽為人間瑰寶。一直致力推廣中國文化傳承的領展黃大仙中心，為讓市民可欣賞這千年瑰寶的青花瓷之美，特別邀請本地新銳藝術家許開嬌舉辦「青花．印記」主題活動及展覽，她更特別為活動創作了四款具備黃大仙社區及本地文化特色的青花瓷新作，供市民欣賞。

由即日起至10月31日，黃大仙中心帶大家走入夢幻時光隧道，將展出多件青花瓷主題打卡裝置及展品，本地新銳藝術家許開嬌更特別將日常生活融入作品，她以自小生活的黃大仙區為靈感來源，將包括黃大仙祈福文化、黃大仙祠廟和港式茶樓的「一盅兩件」等香港地道文化元素融入元、明、清三個朝代的青花瓷圖案中，展現出新舊文化交融之美。此外，許開嬌亦帶來她的經典之作，曾於香港巴塞爾藝術展展出的膠袋刺繡金魚藝術，她更特別為展覽重新創作了九條藍白色的鬥魚刺繡。

欣賞全新創作青花作品 認識千年文化歷史演變 於商場1樓互動打卡展覽區，更設有青花瓷的文化與歷史介紹，讓大家認識元、明、清三代的青花瓷歷史演變。而在黃大仙中心北館，則有高近4米的「青花萬花筒」打卡裝置，萬花筒上方設有巨型陶瓷花，旁邊則是古典氣息濃厚的青花屏風，走入萬花筒內，鏡面結合美麗的青花瓷圖案，從而反射出絢爛迷人的視覺效果，讓大家可全方位視覺體驗青花瓷世界之美。

