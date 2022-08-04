本地雞尾酒品牌 Píng╳瓜生太郎推出限量別注版瓶裝雞尾酒

百分百香港瓶裝雞尾酒品牌 Píng 為慶祝兩周年紀念，特別聯乘日本當代知名插畫師瓜生太郎(Taro Uryu)，推出三款限量別注版瓶裝雞尾酒系列。出生於福岡的瓜生太郎是各大品牌的御用畫師(包括Shiseido花椿系列、LUMINE、銀座三越、表參道Hills)，是次瓶裝設計造型參考了雞尾酒的成分，以幾何圖形和簡單線條作為最簡潔的元素，以誇張的大眼睛和纖細修長的四肢成有趣對比；雞尾酒由調酒師大賽冠軍的調酒師Sonic主理，每款口味均採用的天然食材，精心調配出嶄新的味道，飲用時加入冰塊攪拌即可輕鬆享用。