本地餐飲集團1957＆Co.推即食餸包 限時9折！$68起歎家鄉東坡肉/干貝螺頭鮑魚花膠湯

居家必備即食餸包 $68起歎即食靚湯＋淮揚小菜

全新即食美饌品牌「家嘗菜」為大家準備好多款經典家常菜餚，分別有滋補系列及淮揚美饌系列，滿足各位對美食的要求。滋補系列包括三款真材實料的湯品，包括干貝螺頭鮑魚花膠湯、羊肚菌螺頭鮑魚雞湯及鷓鴣陳皮蓮子百合湯，每款$78，啖啖足料。心水推介干貝螺頭鮑魚花膠湯，花膠蘊含豐富蛋白質及膠質，加入螺頭等食材熬煮，滿滿骨膠原，滋補而養顏。

另外淮揚美饌系列則有四款居家必備小菜，包括家鄉東坡肉、紅燒牛面頰、滬式家鄉鹹雞及鮑魚鵝掌花菇，價錢由$68起，每款同樣滋味。當中必試滬式家鄉鹹雞，嚴選皮脆肉嫩、脂肪豐盈的新鮮三黃雞，雞隻以海鹽、花椒、桂皮、玫瑰露等醃製，風乾4小時至雞身完全乾透後再蒸煮，雞肉散發陣陣鹹香，在家亦能品嚐高水準淮揚小菜。