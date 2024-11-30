李寧聯乘NINEpointNINE「時間之門」第二回 中國傳統建築魂注入機能服飾

全新一代「時間之門」系列，繼續以中國傳統建築中的重要元素——青瓦為創作靈感，這種未上釉的灰藍色瓦片，以其質樸美觀、防水和隔熱性能，數千年來廣泛應用於中國傳統建築中。而每一片瓦片的製作、由瓦片堆砌而成的高牆，以及其靈活多變的排列設計，都是中國古代匠人的巧思。此次秋冬聯名系列延續青瓦的線條美學，通過創新設計與工藝技術，將這一古老建築傳統重新詮釋，融入現代時尚中，帶來一系列兼具美感與功能的機能服飾，形成過去與未來的完美交匯。

中國建築細節x運動機能 自由穿梭城市與戶外

「時間之門」秋冬系列以高性能與古代城市美學為核心，推出多款單品，包括長袖羽絨外套、背心外套、輕量功能外套、長袖T恤及多功能長褲，將實用性與設計感完美結合。每件單品都呼應青瓦防水特性，採用創新防水面料與剪裁。外套及長袖T恤等上身系列均採用修身設計，即使採用多層穿搭法亦不覺臃腫，並加入弧線設計營造層次及修飾視覺，巧妙地融入其紋理與線條美學，保暖得來亦展示時尚風格。

多功能長褲同樣用上輕薄透氣物料，適合日常及戶外探索。褲管外側加入鈕扣設計，扣上即可營造立體感，拉長身體線條；鬆開則是寬鬆版型，展現不同風格。另一款多功能長褲加入拉鏈口袋設計，適合放置鎖匙、硬幣等小物。

配色上，系列參考了中式建築及大自然的元素，部分以簡約的大地色系為主調，包括青瓦的原色——深淺不一的灰色，以及象徵密雲夜晚的藍色和黑色，低調百搭。同時，加入象徵星空深紫的配色，向中國歷史建築紫禁城及其源自古代天文學「紫微星垣」的文化意象致敬。系列服飾加入反光logo及線條，即使漆黑依然「熒」格上陣！