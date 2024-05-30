李寧首聯乘NINEpointNINE 「時間之門」系列融入文化

李寧攜手來自美國的機能服裝品牌NINEpointNINE展開一場藝術表達的探索，把潮流服裝與中國建築美學融合，推出首個聯乘系列「時間之門」，巧妙地於傳統中國文化的優雅、潮流服裝上的創新功能性、以及富未來感的視覺概念中取得平衡，帶來一系列兼具美感與功能，並與大自然互動的機能服飾。

李寧與NINEpointNINE首度聯乘的「時間之門」系列以中國古代建築主要材料，以及中國傳統文化中的重要載體——青瓦，為創作靈感，除了為大家帶來一系列機能服飾外，更帶領大家走進時間之門回到過去，重新認識青瓦。 青瓦指的是不上釉、青灰色的瓦，憑藉其美觀、質樸、防水、保溫的特質，數千年來都是古代建築中主要材料，其多變的組合及排列方式亦便利各種氣候環境及美學需求。時至今日，青瓦的應用價值也得到了不斷的提升，成為了古建築與現代建築相結合的重要元素之一。

青瓦代表著中國傳統建築美學，加上設計師對未來中式建築的獨特構想，在兩個品牌對功能服飾的技術與設計的加持下，一個糅合過去與未來，美感與功能性的「時間之門」系列就此誕生，並以青瓦這個元素以不同形式貫穿整個系列，其中包括聯乘系列的Logo，參考了青瓦堆砌時常用的結構，別出心裁地把兩個品牌的Logo合二為一，實現美學及功能上的融匯。

在配色運用上，系列參照了中式建築及大自然的元素，部分以簡約的大地色系為主調，包括青瓦的原色——深深淺淺的灰色，以及象徵密雲夜晚的藍色和黑色，低調百搭。同時系列亦提供香港限定配色，選取奪目的顏色配色組合——橙色及卡其色，以及象徵屋頂和瓦磚上常見的青苔的青綠色，為造型增添活力，更顯個性。