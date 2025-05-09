李錦記 x Gelato Messina 激作！辣椒油花生脆片「椰檸辣」＋豉油豆腐花頭抽布朗尼意式雪糕

香港百年醬料老字號李錦記再度聯乘澳洲人氣意式手工雪糕店Gelato Messina，推出兩款混合醬料製成的爆趣意式雪糕，一款是豉油豆腐花意式雪糕，配頭抽布朗尼及豉油麻糬；另一款「椰檸辣」雪糕，配李錦記潮州辣椒油花生脆片。配搭激爆，你有沒有膽量挑戰一下？

李錦記潮州辣椒油做花生脆片

李錦記聯乘Gelato Messina推出的2款期間限定醬料口味意式雪糕，由今日起至6月20日期間於Gelato Messina中環及山頂分店供應。充滿東南亞風情的「椰檸辣」，以清甜椰子及泰式清新風味的青檸葉作為雪糕基底，綴以李錦記潮州辣椒油花生脆片及香脆花生碎，辣而不嗆喉，開胃惹味，整體層次分明。具本土特色的「豆味濃」去年在期間限定「李錦記美味便利店」登場後，旋即掀起全城熱話；「豆味濃」以清甜豆腐花作雪糕基底，配以李錦記頭道原釀頭抽，加入以豉油製成的粒粒布朗尼及柔韌軟糯的豉油麻糬，豆味濃郁，口感綿密細膩，大家有機會體驗一下醬料與雪糕結合的鹹甜交融的滋味。

