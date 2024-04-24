杏花新城「運動折」回歸 Nike、New Balance低至2折/再送$300優惠券

杏花新城「運動折」再度回歸，由5月1日起至6月2日，杏花新城內多個人氣運動品牌，包括Nike、adidas、American Eagle、New Balance等，將推出限時折扣優惠低至2折！活動期間消費滿指定金額，即額外獲贈$300港鐵商場電子優惠券，多買多賞！另外，港鐵公司旗下7大商場亦推出「5X積分賞」，消費滿額可大賺5倍MTR分！
Nike折上折優惠買滿$1,088再8折
杏花新城備受歡迎的「運動折」載譽回歸，優惠包括美國品牌American Eagle正價貨品買3件4折、5件3折或7件2折；adidas 於5月1日至12日期間，推出最高35折優惠；其他星級推介包括New Balance 購買3件產品可享額外6折；Nike 於5月3日至5日期間，全場產品折扣滿$1088或以上額外再8折；Free Running Pro 的日本國家隊主場足球球衣限量10件，以低至28折$199發售（原價$699）；Munsingwear & le coq sportif 男裝POLO 恤半價$540；PALLADIUM 男女裝時尚休閒鞋$500 兩對；PUMA男及女裝休閒Tee 每件半價$99；SKECHERS 女裝Go Walk 5 低至31折只需$248。
除了運動服裝，BODYCARE的背部伸展運動用品亦低至半價只需$208。至於其他日常生活用品同樣以優惠價發售，包括HOLOS Nordics有機無氟牙膏半價$20。
杏花新城指定商戶消費滿額 即賺$300優惠券
杏花新城為顧客送上多重消費驚喜，「MTR Mobile」登記用戶由5月1日起至6月2日，於杏花新城的運動用品及時裝類別參與商戶，以電子貨幣累積消費滿$800或以上，並成功上載消費單據自助登記及成功賺取「MTR分」後，即可獲合共$300杏花新城電子優惠券。毎位「MTR Mobile」登記用戶最多可獲$3,000電子優惠券，多買多賞！
「5X積分賞」賺5倍「MTR分」
另外，港鐵公司旗下７大商場包括杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場亦推出「5X積分賞」活動。於推廣期內，「MTR Mobile」登記用戶於指定港鐵商場的指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿$200或以上，並於消費日起計30日內透過「MTR Mobile」手機App自助登記功能上傳合資格消費單據，即可成功賺取5倍「MTR分」，而「MTR分」可以換領免費港鐵車程、電子禮券及各式禮品，萬勿錯過！
滙豐信用卡於指定商場消費 賺高達828,000 MTR分及$300餐飲電子優惠券
驚喜優惠陸續有來！由即日起至2024年6月30日，MTR Mobile登記用戶憑指定滙豐信用卡於圍方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及綠楊坊合資格消費滿指定金額，並於同日在參與港鐵商場進行登記，即可同時賺取高達828,000 MTR分及$300 餐飲電子優惠券，盡享限定商戶優惠！