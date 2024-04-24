杏花新城「運動折」回歸 Nike、New Balance低至2折/再送$300優惠券

杏花新城「運動折」再度回歸，由5月1日起至6月2日，杏花新城內多個人氣運動品牌，包括Nike、adidas、American Eagle、New Balance等，將推出限時折扣優惠低至2折！活動期間消費滿指定金額，即額外獲贈$300港鐵商場電子優惠券，多買多賞！另外，港鐵公司旗下7大商場亦推出「5X積分賞」，消費滿額可大賺5倍MTR分！

Nike 折上折優惠買滿 $1,088 再 8 折

杏花新城備受歡迎的「運動折」載譽回歸，優惠包括美國品牌American Eagle正價貨品買3件4折、5件3折或7件2折；adidas 於5月1日至12日期間，推出最高35折優惠；其他星級推介包括New Balance 購買3件產品可享額外6折；Nike 於5月3日至5日期間，全場產品折扣滿$1088或以上額外再8折；Free Running Pro 的日本國家隊主場足球球衣限量10件，以低至28折$199發售（原價$699）；Munsingwear & le coq sportif 男裝POLO 恤半價$540；PALLADIUM 男女裝時尚休閒鞋$500 兩對；PUMA男及女裝休閒Tee 每件半價$99；SKECHERS 女裝Go Walk 5 低至31折只需$248。

除了運動服裝，BODYCARE的背部伸展運動用品亦低至半價只需$208。至於其他日常生活用品同樣以優惠價發售，包括HOLOS Nordics有機無氟牙膏半價$20。