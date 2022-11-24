杏花新城35周年運動折 $189一對New Balance運動鞋

有多間運動品牌進駐的杏花新城，今年年迎來35周年節慶，為感謝市民支持，於12月4至24日，特意推出《杏花新城35周年運動折》活動，多個運動潮牌像Nike、adidas、Timberland、PUMA、New Balance、2XU、Palladium及K-Swiss等，將進行折上折優惠。

多個運動潮 牌折上折

一連三周的《運動折》，多個運動潮牌推出限定優惠，場內運動品牌激減低至一折，當中包括Nike提供折上折優惠，購買斷碼鞋款除享店內基本折扣外，更可額外專享八五折優惠；adidas指定貨品購買4件或以上，全單半價；New Balance指定男女裝運動鞋款，低至二四折發售，只需$189即可享受New Balance運動鞋的舒適感。

ATMOS x eyeye日韓品牌聯乘T恤激賞價$49(原價$510)；專業運動品牌2XU女裝壓力上衣以勁減價$99(原價$630)，K-Swiss波鞋低至半價發售，以及$150(原價$740)入手2XU男裝三項鐵人壓力背心。Timberland、PUMA、NIKKO精選多款行山背囊，全都是功能與流行元素兼備，最適合放置行山打卡的攝錄機、無人機。