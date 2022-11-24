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2022-11-24 18:01:29

杏花新城35周年運動折 $189一對New Balance運動鞋

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有多間運動品牌進駐的杏花新城，今年年迎來35年節慶，為感謝市支持，於12424，特意推出《杏花新城35周年運動折》活動，多個運動潮牌像NikeadidasTimberlandPUMANew Balance2XUPalladiumK-Swiss，將進行折上折優惠。

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《杏花新城35周年運動折》貨品特平外，聖誕節還有大量精彩表演活動。

多個運動潮牌折上折

一連三周《運動折》，多個運動潮牌推出限定優惠，場內運動品牌激減低至一折當中包括Nike提供折上折優惠，購買斷碼鞋款除享店內基本折扣外，更可額外專享八五折優惠；adidas指定貨品購買4件或以上，全單半價；New Balance指定男女裝運動鞋款，低至二四折發售，只需$189即可享受New Balance運動鞋的舒適感。

ATMOS x eyeye日韓品牌聯乘T恤激賞價$49(原價$510)；專業運動品牌2XU女裝壓力上衣以勁減價$99(原價$630)K-Swiss波鞋低至半價發售，以及$150(原價$740)入手2XU男裝三項鐵人壓力背心TimberlandPUMANIKKO精選多款行山背囊，全都是功能與流行元素兼備，最適合放置行山打卡的攝錄機、無人機。

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聖誕抽獎不同節目表演

MTR Mobile用戶更可於運動用品商戶消費滿$2008MTR積分；於 各運動用品商戶單一消費滿$800，可獲賞$100商場運動用品電子優惠券此外，杏花新城還準備了iPhone 14 Pro (128GB)Galaxy Z Flip4 (256GB)Apple Watch series 8、一人獨享35MTR Mobile分作聖誕大抽獎。

其他聖誕精彩節目包括歌手音樂表演、雜耍、小丑扭氣球、魔術表演等，為聖誕添上歡欣熱鬧的節日氣氛。 另外於平安夜(1224) Boxing day(1226)期間，多個表演團體將在杏花新城神秘現身進行快閃表演，勢必為市民帶來最驚喜聖誕節

 

查詢：www.paradise-mall.com.hk

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