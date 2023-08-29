東京旅遊｜亞洲首個姆明主題公園！ 盤點3大看點+打卡位 必影藍色姆明大宅

陪伴你我成長的動畫，除了《多拉A夢》，還有《小肥肥一族》的姆明。繼芬蘭Moomin World後，全球第二個、亞洲首個姆明主題公園「Moominvalley Park」，就座落東京近郊、埼玉縣南部的飯能市。公園藏身森林湖畔，北歐風的自然景色之中，神還原「姆明谷」的各個故事場境，更有姆明家族「真人」現身給你集郵打卡，超級IGable！

耗時6年興建的姆明主題公園，佔地7.3公頃，面積是東京巨蛋的4倍，藏身一片寧靜森林之中，環繞宮澤湖而建。下車後，旅客需走上一段林蔭小路而致，途中先經過第一個故事場景——矗立湖畔的「沖涼小屋」，重現姆明爸爸建造的度假小木屋。湖光山色，秋冬季獨有的紅葉流丹，美得說不出話來。

步進仿照姆明谷而打造的園區，所有場景和遊樂設施環湖而建，曲徑通幽，滿園春色好打卡。最先映入眼簾的是園內地標「姆明之家」，樓高5層的藍色尖頂大宅，內部還原姆明一家的日常生活起居，所有布置都跟足原著，還有免費導賞團帶領逐層窺探，陽台更不時有真人姆明角色現身，跟旅客遠距離「合照」！

3D 《姆明》繪本展

姆明之家旁邊是大型展館「Kokemus」，芬蘭語意思是「體驗」。樓高3層，內有主題Cafe、工作坊和全球最大的官方精品店。焦點是3樓的體驗型展覽，將作者Tove Jansson的原著繪本放大並立體化呈現，設有大量故事場景，以及姆明角色模型，任你瘋狂集郵打卡，而且不乏好玩的互動裝置和機關，儼如走進《姆明》的繪本世界！

離開前還可以到露天劇場「Emma teatteri」，欣賞每日3場的姆明「真人」劇場，姆明、科妮、阿美、史力奇等角色勁歌熱舞，最後更會走落台下，跟觀眾大跳開心舞！