東京旅遊｜延續西九M+波點熱潮 東京限定草間彌生美術館

粉絲如果想更進一步了解草間彌生的作品，下次去東京就絕對不能錯過全球唯一的草間彌生美術館。草間彌生美術館在2017年正式揭幕，樓高五層，展品以畫作、雕塑和裝置藝術作品為主，館內展覽主題定期更新，每次去都有驚喜！如果有機會來到草間彌生美術館現場，必睇位於美術館三樓的裝置作品《I'm Here, but Nothing》，觀眾每次可獲一分鐘入場時間，房間內重複播放草間彌生本人的錄像，氣氛魔幻迷離，極具個人風格。此外，美術館亦有紀念精品店，賣草間彌生的畫冊書籍和精品擺設，有不少更是限定商品，粉絲必定要收藏！美術館劃分參觀時段及設有人數限制，由於太受歡迎，建議至少預早兩星期於官網預訂，以便入內參觀。

草間彌生美術館

地址：東京都新宿区弁天町107（地下鐵早稻田站）

預約購票：https://www.e-tix.jp/yayoikusamamuseum/

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