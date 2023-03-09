東京旅遊｜愉快動物餅45周年大型活動！360°VR體驗+15米光雕投影+主題Cafe

愉快動物餅是不少80、90後的童年回憶，今年愉快動物餅踏入45周年，將於3月18日起在東京舉行愉快動物餅史上最大型室內活動「Tabekko Animal Land」(たべっ子どうぶつLAND)，場內設三大區域，有360°VR體驗、長15米光雕投影等數碼體驗，亦出售50多種愉快動物餅原創產品，以及打卡度極高的主題飲食，粉絲們一齊尋回童年回憶吧！

東京旅遊｜聯乘Softbank打造數碼體驗 愉快動物餅45周年活動「Tabekko Animal Land」(たべっ子どうぶつLAND)，將於3月18日至5月14日在東京巨蛋城的Gallery AaMo舉行；會場分為3個區域，有遊樂設施區、主題咖啡廳及展覽區、以及紀念商品區；當中遊樂設施區設多個數碼體驗，包括360°VR體驗、長15米光雕投影等，大家只要下載指定APP，掃瞄場內不同QR Code，即可下載獅子、長頸鹿等10大AR角色！

東京旅遊｜巨型愉快動物餅影相留念 主題咖啡廳及展覽區，除可透過展板了解愉快動物餅的歷史，大家可走入巨型愉快動物餅內影相留念，又或咖啡廳可品嚐一系列主題餐飲。至於紀念商品區則提供56種原創產品，屬史上最多款，包括幻彩膠牌鎖匙扣、手機指環扣、布袋等，粉絲不要錯過啦！