東京旅遊｜日本人氣網紅貓mofusand首間官方商店3月8日東京站開幕！開賣逾20款商品、新店限定送三大特典

日本人氣網紅貓角色mofusand，呢期人氣爆登，除了跟日本Family Mart合作推出一系到萌爆甜品，3月8日更在東京站開設首間官方商店，出售逾20款紀念商品及新商品，更有新店限定開幕特典，消費送超可愛的貼紙、布袋或貓頭公仔扣針襟章，準備出發去東京旅行的貓奴，記得去搶啦！

東京旅遊｜首間mofusand官方商店 日本網紅貓角色mofusand經常以不同可愛治癒造型示人，其中尤以鯊魚造型的「鯊魚貓」最具人氣，成功俘虜一眾貓奴，人氣愈來愈強勁！最近更開設首間mofusand官方商店「mofusand もふもふストア」(mofusand mofumofu Store)，將於3月8日在東京站一番街開幕！從官方圖片可見，新店以柔和的薄荷綠及白色為主調，牆身及貨架出現不同造型的mofusand，低調又可愛！

東京旅遊｜逾20款紀念商品+新商品 為慶祝首間官方商店開幕，3月8日當日實體店及Online Store將會推出逾20款紀念商品及新商品，當中包括窗簾、安眠御守、鎖匙扣、膠牌、膠紙、毛巾、等萌爆精品，大部份貨品每人限買兩件。 即睇全部商品+價錢

東京旅遊｜買滿8,800円有齊三種特典禮品 另外，新店更推出三大開幕特典，凡消費即送直徑5mm貼紙一張，而消費滿5,500円(約港幣$330)送布袋一個、滿8,800円(約港幣$528)送貓頭公仔扣針襟章一個，換言之買滿8,800円即有齊三種禮品，數量有限，送完即止，相信當日店內一定人頭湧湧、擠滿一眾正在搶購的貓奴！