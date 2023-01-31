東京旅遊｜日本最美觀景台澀谷SHIBUYA SKY 觀光＋買手信一條龍 連日本代購都去入貨！

外遊觀光總是離不開站在城市高處看風景，2023年到訪東京，不再只有東京鐵塔和晴空塔，在澀谷就有現今全東京最高人氣的360度露天展望台－SHIBUYA SKY。景點開幕短短兩年多已吸引世界各地的遊客到訪，不單地理位置方便，離澀谷車站一分鐘路程，而且大樓內亦設有專賣伴手禮的樓層，實行觀光手信一條龍！

360 度零死角 無邊際城市風光

SHIBUYA SKY在2019年底開幕，位於澀谷SCRAMBLE SQUARE大廈的45至47樓，高度當然不及香港本地的高樓大廈，但由於東京市內建築平均只有十數層高，因此大樓已經是區內最高的建築物。來到SHIBUYA SKY，便如字面所指，抬頭可見萬里藍天，彷彿伸手就可觸碰到澀谷的天空。這裡最大賣點是四面都用透明落地玻璃建成，不單看到東京鐵塔，還可以望到富士山，處處都是影相位。如果想影靚相，建議選擇在日落前一小時來到，既能欣賞日間風景，又可以看到東京璀璨醉人的夜景，一舉兩得。雖然設有現場售票，不過每個時段都有入場人數限制，所以在網上預先購買門票方可確保能順利人場。