東京旅遊｜日本最美觀景台澀谷SHIBUYA SKY 觀光＋買手信一條龍 連日本代購都去入貨！

外遊觀光總是離不開站在城市高處看風景，2023年到訪東京，不再只有東京鐵塔和晴空塔，在澀谷就有現今全東京最高人氣的360度露天展望台－SHIBUYA SKY。景點開幕短短兩年多已吸引世界各地的遊客到訪，不單地理位置方便，離澀谷車站一分鐘路程，而且大樓內亦設有專賣伴手禮的樓層，實行觀光手信一條龍！
360度零死角 無邊際城市風光
SHIBUYA SKY在2019年底開幕，位於澀谷SCRAMBLE SQUARE大廈的45至47樓，高度當然不及香港本地的高樓大廈，但由於東京市內建築平均只有十數層高，因此大樓已經是區內最高的建築物。來到SHIBUYA SKY，便如字面所指，抬頭可見萬里藍天，彷彿伸手就可觸碰到澀谷的天空。這裡最大賣點是四面都用透明落地玻璃建成，不單看到東京鐵塔，還可以望到富士山，處處都是影相位。如果想影靚相，建議選擇在日落前一小時來到，既能欣賞日間風景，又可以看到東京璀璨醉人的夜景，一舉兩得。雖然設有現場售票，不過每個時段都有入場人數限制，所以在網上預先購買門票方可確保能順利人場。
代購都搶 東京人氣伴手禮
行完SHIBUYA SKY，如果想在附近買手信禮盒給家人朋友，SCRAMBLE SQUARE大廈底層亦可以一次過解決。這裡有超過20間商店，曲奇、蛋糕、零食禮盒都有，有不少更是熱門的代購商品，所以裡面由早到晚都人頭湧湧，非常熱鬧！最推介買「And the Friet」出品的薯條零食，品牌在澀谷設有門市專賣即點即炸的比利時薯條，近年更開始推出薯條零食，特別選用不同品種的馬鈴薯，再配上不同風味的特製調味粉，製成黑松露鹽薯條、藍芝士馬鈴薯泡芙等多款人氣產品，包裝靚，送禮一流！最後，不少人到日本旅行時都習慣買蛋糕做手信，不妨入手「Butter Butler」的脆糖牛油芝士蛋糕和曲奇餅。脆糖牛油芝士蛋糕表面是香滑奶油，內裡是意大利軟芝士，內藏流心焦糖醬，整體香甜美味，每日限量發售，不妨早點來搶購啦！
SHIBUYA SKY
地址：東京都渋谷區渋谷二丁目24番12號
營業時間：10:00-22:30 (最晚入場時間21:20)
票價：18歲以上：網路票¥1,800/當日票¥2,000
中學生、高中生：網路票¥1,400/¥當日票¥1,600
小學生：網路票¥900/當日票¥1,000
幼兒(3-5歲)：網路票¥500/當日票¥600