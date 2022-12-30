東京旅遊｜日本首間3 COINS旗艦店！原宿最大平價雜貨店 300円起平買北歐風簡約風家品＋廚房實用小物

去東京shopping掃平貨，是不少香港人疫情前的年度指定動作！久別日本三年，再到東京發覺已經不知道去哪裡購物嗎？日本連鎖雜貨品牌3 COINS去年就正式在原宿開設旗艦店，坐落於遊客必經的原宿明治通，號稱是全日本最大分店，佔地近4,500呎，貨品種類豐富，家品、廚具、化妝品．小型家電等等，連寵物用品都有！

原宿明治通300円雜貨店

3 COINS於1994年創立，至今在日本有近二百多間分店，貨品價格大部分由300円起，品牌定位類近港人常逛的Daiso Japan「12蚊店」，但產品不論是顏色或是設計都更有質感，大多用上柔和的大地色系以及灰色為主調，帶有北歐風家品的簡約感覺，價錢更至少比同為日本家品品牌的Francfranc平一半，自問是「外貌協會」的你來到一定買得滿載而歸！