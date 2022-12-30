東京旅遊｜日本首間3 COINS旗艦店！原宿最大平價雜貨店 300円起平買北歐風簡約風家品＋廚房實用小物

去東京shopping掃平貨，是不少香港人疫情前的年度指定動作！久別日本三年，再到東京發覺已經不知道去哪裡購物嗎？日本連鎖雜貨品牌3 COINS去年就正式在原宿開設旗艦店，坐落於遊客必經的原宿明治通，號稱是全日本最大分店，佔地近4,500呎，貨品種類豐富，家品、廚具、化妝品．小型家電等等，連寵物用品都有！
原宿明治通300円雜貨店
3 COINS於1994年創立，至今在日本有近二百多間分店，貨品價格大部分由300円起，品牌定位類近港人常逛的Daiso Japan「12蚊店」，但產品不論是顏色或是設計都更有質感，大多用上柔和的大地色系以及灰色為主調，帶有北歐風家品的簡約感覺，價錢更至少比同為日本家品品牌的Francfranc平一半，自問是「外貌協會」的你來到一定買得滿載而歸！
廚房必備小物
原宿3 COINS 旗艦店齊集多個產品系列，如原宿店限定的零食系列「GOOD MOOD FOOD」，把創意設計融入傳統零食，產品包括傳統日式米菓、柿種、金平糖、通心粉爆谷等等，由日本插畫師設計包裝，外表相當可愛，買回香港做手信也不失禮。太太們最愛的廚房用品系列方面，通通都平靚正，而且非常實用，由基本碗碟、平底鑊、土鍋到電磁爐都應有盡有。如果看得眼花撩亂無從入手的話，不妨考慮入手一人用微波爐煮飯器(¥330連稅)，放入微波爐以500W加熱十分鐘就能煮出香軟白飯，獨居必備！而可高溫加熱的矽膠折疊漏勺(¥550連稅)也是人氣商品，懶人煮麵時可以掛在鍋邊，一炮過煲煮其他食材，非常方便！另外也推介買雪櫃專用汽水架(¥550連稅)，一次過可以收納五罐以上汽水或啤酒，節省雪櫃空間！
日系精緻女孩必買化妝品＋髮飾
除了家品外，3 COINS亦設有「and us」化妝品系列，價錢一樣300円起就有交易，當中以唇彩(¥330連稅)、胭脂(¥330連稅)、12色眼影(¥550連稅)最高人氣，價錢平，不妨一試。髮飾系列方面，則行日系精緻路線，全部都是時下最流行的款式，看起來絕不廉價，女生必買！
3COINS 原宿本店
地址：東京都渋谷区神宮前6-12-22 秋田ビル1F
營業時間：11AM-8PM