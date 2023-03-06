東京旅遊｜東京新宿新地標「東急歌舞伎町TOWER」4月14日開幕！集酒店、戲院、劇場、餐廳兼有24小時飲食橫丁

今年東京非常繁忙，新宿歌舞伎町將於4月14日有全新地標開幕，東急歌舞伎町TOWER，樓高約225米，當中有戲院、劇場、遊戲機中心、健身桑拿、餐廳，更有24小時營業的飲食橫丁，延續歌舞伎町的不夜傳統。另外大樓內的兩間酒店，就於5月19日開業，大家密切留意。

東急歌舞伎町TOWER，由設計2020年杜拜世界博覽會日本館的永山祐子建築師負責，以水、水之女神作主題，打造出如噴泉般的玻璃大廈；地面有48層，地庫亦有5層，地庫主要為娛樂場所，​​分別為ZEROTOKYO及Zepp Shinjuku (TOKYO)的表演場地；另外1樓為餐廳區，有來自北海道的美食站、咖啡店、漢堡包taco輕食店及名為和牛特區的牛肉專門店；2樓就是24小時營業的飲食橫丁，夜鬼最開心。

3樓是Namco主理的遊樂場所，營業至1am；4樓是Sony Music打造的互動娛樂區，包含解謎及動作，看宣傳片就非常刺激；5樓就是集健身與桑拿的休閒中心，健身室更24小時開放；6至8樓為劇場，9至10樓就是戲院，18至38樓為HOTEL GROOVE SHINJUKU，39至47樓為BELLUSTAR TOKYO，以上2間酒店雖未趕及4月開幕，但5月19日就開業，大家可留意預約情報。