東京旅遊｜東京最新親子景點3選 最大扭蛋樂園/蠟筆小新主題店

疫情過後，東京的新景點如雨後春筍數不停，當中包括兩大親子遊新點：日本國民雪條「Gari Gari君」主題樂園、首間蠟筆小新電影主題專賣店，以及「世界最大扭蛋機樂園」。同樣位於大型購物區內，方便就腳，小朋友放電之餘，其實大人玩得更開心！

東京親子景點｜ 日本國民雪條主題園

第一站先去今年10月才開幕，位於東京近郊埼玉縣的最新Outlet「深谷花園Premium Outlets」。佔地超過17萬平方米，共有137個知名品牌進駐，包括adidas、Nike、New Balance、Beams等等，以及超過40間著名餐廳。爹哋媽咪買得高興之餘，園內還有全日本首個、以日本國民雪條「Gari Gari君」為主題的樂園。

Gari Gari君乃日本家傳戶繞的雪條招牌公仔，地位等同香港出前一丁的清仔。樂園座落Outlets一隅，分成戶外區與室內區域，面積不算大，但遠遠已看到Gari Gari君跳樓機。老實說，機動遊戲只屬BB班，但小朋友依舊興奮，尖叫聲此起彼落。難怪走進室內遊樂區時，只見一眾家長們已累極而攤坐場邊。