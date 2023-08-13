東京旅遊｜東京最新親子景點3選 最大扭蛋樂園/蠟筆小新主題店

疫情過後，東京的新景點如雨後春筍數不停，當中包括兩大親子遊新點：日本國民雪條「Gari Gari君」主題樂園、首間蠟筆小新電影主題專賣店，以及「世界最大扭蛋機樂園」。同樣位於大型購物區內，方便就腳，小朋友放電之餘，其實大人玩得更開心！
文、圖：戴保倫(莫迪思)
東京親子景點｜日本國民雪條主題園
第一站先去今年10月才開幕，位於東京近郊埼玉縣的最新Outlet「深谷花園Premium Outlets」。佔地超過17萬平方米，共有137個知名品牌進駐，包括adidas、Nike、New Balance、Beams等等，以及超過40間著名餐廳。爹哋媽咪買得高興之餘，園內還有全日本首個、以日本國民雪條「Gari Gari君」為主題的樂園。
Gari Gari君乃日本家傳戶繞的雪條招牌公仔，地位等同香港出前一丁的清仔。樂園座落Outlets一隅，分成戶外區與室內區域，面積不算大，但遠遠已看到Gari Gari君跳樓機。老實說，機動遊戲只屬BB班，但小朋友依舊興奮，尖叫聲此起彼落。難怪走進室內遊樂區時，只見一眾家長們已累極而攤坐場邊。
東京親子景點｜蠟筆小新打卡店
第二站來到池袋最大購物中心Sunshine City，有剛剛開幕的首間《蠟筆小新》電影主題專賣店，除了大量限定精品發售，最吸引是置有多座小新電影角色的等身大雕像給你打卡，動感超人與高衩魔王、機器人爸爸的反擊等等，100%還原電影經典場景。
東京親子景點｜世界最大扭蛋樂園
同一商場3樓，還有去年開設的扭蛋專門店「GASHAPON百貨」，場內置有多達3,000台扭蛋機，獲得健力氏紀錄大全認證的「世界最大扭蛋機樂園」。由當紅動漫作品、療癒系的動物公仔，到貴價的限定扭蛋都應有盡有，讓人眼花撩亂。現場所見，不論大人定小朋友都進入瘋狂狀態，直到扭蛋店關門也不願離開。
深谷花園Premium Outlets
地址：埼玉縣深谷市黑田169
交通：新宿站乘湘南新宿線特別快速至熊谷站，轉乘秩父鐵道至「ふかや花園站」即達。
GASHAPON百貨/蠟筆小新Cinema Parade THE MOVIE OFFICIAL STORE
地址：東京都豊島区東池袋3-1-3 Sunshine City 2-3/F
交通：東京Metro有樂町線東池袋站，徒歩約3分鐘。