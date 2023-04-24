東京旅遊｜東京神奈川新Outlet 4月底開幕！ 150個品牌進駐/全關東最大Snow Peak/設觀景台直望富士山

東京又有新Outlet！由永旺夢樂城AEON MALL經營的「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」，將於4月28日正式開幕。一共有150個品牌進駐，更有全關東最大的Snow Peak直營店，大家去日本旅遊又有新景點！

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA位於東京神奈川縣平塚市，屬AEON MALL旗下第三間Outlet，亦是AEON MALL Outlet首次進駐關東。新Outlet佔地約13萬平方米，共有150個品牌進駐，包括BEAMS、graniph、NIKE、adidas等。其中有11間為首次進駐，首次在神奈川開店的則有13間。而Snowpeak更於Outlet設全關東全大型的直營店，店舖旁邊設有專屬廣場，大家可以親自體驗搭帳篷，由開幕當天亦會舉行篝火活動！

美食方面，除了Starbucks、BR雪糕、Krispy Kreme Doughnuts等輕食外，亦有小田原海鮮とと丸食堂、一風堂、利久食堂等正餐。而1樓更設「生鮮市場」，售賣各種新鮮肉類、魚類及蔬果。

主打體驗活動 特設觀景台直望富士山 THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA主打「Live, Play and Fee」，務求顧客在購物同時，亦可以體驗其他活動。因此Outlet設多個戶外空間，例如可在「SHONAN PEDAL」利用共享單車，自行探索整個區域。又或者在22米高觀景台「FUJI TERRACE」，俯瞰富士山景色！它們亦與湘南球會Shonan Bellmare合作，設計了一個五人足球場。除了可以踢波外，更擺放大屏幕，供大家欣賞不同直播。