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2023-04-24 12:30:00

東京旅遊｜東京神奈川新Outlet 4月底開幕！ 150個品牌進駐/全關東最大Snow Peak/設觀景台直望富士山

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東京旅遊｜東京神奈川新Outlet 4月底開幕！ 150個品牌進駐/全關東最大Snow Peak/設觀景台直望富士山

東京又有新Outlet！由永旺夢樂城AEON MALL經營的「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」，將於428日正式開幕。一共有150個品牌進駐，更有全關東最大的Snow Peak直營店，大家去日本旅遊又有新景點！

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA位於東京神奈川縣平塚市，屬AEON MALL旗下第三間Outlet，亦是AEON MALL Outlet首次進駐關東。新Outlet佔地約13萬平方米，共有150個品牌進駐，包括BEAMSgraniphNIKEadidas等。其中有11間為首次進駐，首次在神奈川開店的則有13間。而Snowpeak更於Outlet設全關東全大型的直營店，店舖旁邊設有專屬廣場，大家可以親自體驗搭帳篷，由開幕當天亦會舉行篝火活動！

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA將於4月28日正式開幕。 THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA位於東京神奈川縣平塚市 Snowpeak更於Outlet設全關東全大型的直營店。

美食方面，除了StarbucksBR雪糕、Krispy Kreme Doughnuts等輕食外，亦有小田原海鮮とと丸食堂、一風堂、利久食堂等正餐。而1樓更設「生鮮市場」，售賣各種新鮮肉類、魚類及蔬果。

小田原海鮮とと丸食堂 利久食堂 親子丼と唐揚げTAMAGOYA 極味や 一風堂 2216 FLOWS GRILL｜BAR Krispy Kreme Doughnuts

主打體驗活動 特設觀景台直望富士山

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA主打「Live, Play and Fee」，務求顧客在購物同時，亦可以體驗其他活動。因此Outlet設多個戶外空間，例如可在「SHONAN PEDAL」利用共享單車，自行探索整個區域。又或者在22米高觀景台「FUJI TERRACE」，俯瞰富士山景色！它們亦與湘南球會Shonan Bellmare合作，設計了一個五人足球場。除了可以踢波外，更擺放大屏幕，供大家欣賞不同直播。

FUJI TERRACE THE OUTLET SPORTS FIELD WEST COURT EAST COURT 大神VILLAGE

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA

開幕日期：2023428

地址：神奈川縣平塚市大神字一之堰605

營業時間︰10:00-20:00

前往方法：搭乘JR至平塚站或搭乘小田急線至厚木站，再轉乘巴士

官方網站：https://the-outlets-shonan-hiratsuka.aeonmall.com/

 

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