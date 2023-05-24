東京旅遊｜東京美食懶人包 4間新宿地區人氣餐廳推介 醬油雞湯拉麵/檸檬厚切牛舌/過江龍蛋堡

東京是日本最受歡迎的旅遊城市！而香港人去東京旅遊，大多首選新宿地區的酒店，一來交通方便，二來新宿歌舞伎町附近集中了不少特色美食，值得大家去品嚐。今次為各位精選4間位於新宿地區的人氣餐廳，下次去東京一於試下啦！
東京新宿地區美食｜牛魔王最愛！檸檬厚切牛舌
很多人都喜歡吃日式烤牛舌，最近在網上就瘋傳這一間「檸檬厚切牛舌」餐廳，不少人吃過都贊口不絕。餐廳位於西武新宿站附近，主打價錢相宜的即烤厚切牛舌套餐，套餐附送牛肉湯、咖喱牛肉和白飯，牛舌表面焦香，咬開肉質軟嫩，配上新鮮檸檬，酸香解膩。如果嫌份量少，餐牌上還有牛舌牛排雙拼套餐，牛魔王必食！
牛たんの檸檬
地址：〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishi-Shinjuku, 7 Chome−16−12 YSビル B1F
東京新宿地區美食｜𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞&𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞千層草莓蛋糕
𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞&𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞是一間專賣千層蛋糕的網紅蛋糕店，在日本擁有多間分店。而新宿分店則落戶於百貨公司LUMINE裡面，地址位置方便。店舖招牌貨是水果千層蛋糕，班戟皮、忌廉、水果層層相疊，味道香甜而且層次豐富，整體賣相精緻夢幻，打卡一流！另外推介也推介限定五層甘王草莓千層蛋糕，選用色澤鮮明的福岡甘王草莓製作，非常吸引。
𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞&𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞
地址：〒160-0023. LUMINE SHINJUKU 14F, 1-1-5, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
東京新宿地區美食｜新宿人氣醬油雞湯拉麵
去日本當然要吃拉麵，らぁ麺 はやし田位於新宿的小巷之中，客人以日本人為主，很有隱世小店的感覺。這店的拉麵以醬油雞湯為基底，湯頭鹹香清爽，拉麵用上全麥蕎麥麵，麵質掛湯有咬口，而且份量多，配上溏心蛋和低溫熟成雞胸肉，誠意十足。
らぁ麺 はやし田
地址：〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 3 Chome−31−5 新宿ペガサス館
東京新宿地區美食｜美國洛杉磯漢堡包過江龍Eggslut
Eggslut來自美國洛杉磯，在全球擁有多間分店，分別位於倫敦、新加坡、日本、南韓等地，以芝士滑蛋漢堡吸引不少粉絲捧場。Eggslut新宿店位在JR新宿站南口旁邊，黑色招牌非常搶眼！來到必吃爆餡煙肉芝士滑蛋漢堡，單看賣相已覺得非常澎湃，滑蛋炒得綿滑，配搭煙肉和芝士，口感豐富！另外還有日本限定漢堡扒口味「ROUTE 20 SANDWICH」，漢包夾著焦糖洋蔥、滑蛋、芝士以及漢堡扒，肉汁多得滿瀉！
Eggslut新宿店
地址：〒151-0053 Tokyo, Shibuya City, Yoyogi, 2 Chome−2−1, Shinjuku Southern Terrace, 1F