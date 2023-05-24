東京旅遊｜東京美食懶人包 4間新宿地區人氣餐廳推介 醬油雞湯拉麵/檸檬厚切牛舌/過江龍蛋堡

東京是日本最受歡迎的旅遊城市！而香港人去東京旅遊，大多首選新宿地區的酒店，一來交通方便，二來新宿歌舞伎町附近集中了不少特色美食，值得大家去品嚐。今次為各位精選4間位於新宿地區的人氣餐廳，下次去東京一於試下啦！

東京新宿地區美食｜牛魔王最愛！檸檬厚切牛舌

很多人都喜歡吃日式烤牛舌，最近在網上就瘋傳這一間「檸檬厚切牛舌」餐廳，不少人吃過都贊口不絕。餐廳位於西武新宿站附近，主打價錢相宜的即烤厚切牛舌套餐，套餐附送牛肉湯、咖喱牛肉和白飯，牛舌表面焦香，咬開肉質軟嫩，配上新鮮檸檬，酸香解膩。如果嫌份量少，餐牌上還有牛舌牛排雙拼套餐，牛魔王必食！



牛たんの檸檬

地址：〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishi-Shinjuku, 7 Chome−16−12 YSビル B1F