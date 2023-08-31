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2023-08-31 12:00:00

東京旅遊｜東京近郊新景點！ 武蔵野樹林公園3大重點打卡位 teamLab迷幻森林/隈研吾CAFÉ

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東京旅遊｜東京近郊新景點！ 武蔵野樹林公園3大重點打卡位 teamLab迷幻森林/隈研吾CAFÉ

東京旅遊｜東京近郊新景點！ 武蔵野樹林公園3大重點打卡位 teamLab迷幻森林/隈研吾CAFÉ

位於埼玉縣南部的所沢市，緊鄰東京的城郊小鎮，距離新宿只45分鐘車程。區內的東所沢公園，本是居民餘暇放狗、遛小孩的地方，被日本著名出版社「角川集團」打造成「武蔵野樹林公園」，有teamLab加持的沉浸式美展，又有建築大師打造的cafe和神社，儼如藝術森林。

文、圖：戴保倫

teamLab新作：卵迷幻森林

東所沢公園佔地21,000平方呎，樹林公園只佔其中一隅。在一片茂密的橡子樹森林中，有光影藝術團隊teamLab，以森林為舞台打造的數位藝術展：《teamLab與橡子森林呼應的生命》，參天樹下放滿一個個名為「ovoid」的鵝蛋形裝置。日間，光滑的表面如鏡般倒映周遭世界；晚上則發出幻彩光芒。每當觸碰或被風吹倒，便會發出特別音色和燈光，隨着人的活動或風向產生變化，周圍鵝蛋紛紛響應共嗚，迴盪整個森林，神秘又夢幻。

由teamLab打造的光影森林，一個個鵝蛋形裝置發出幻彩光芒。 白天，鵝蛋光滑的銀色表面，如鏡般倒映周遭世界。

建築大師的森林CAFÉ

就在teamLab橡子森林展入口，有日本建築大師隈研吾操刀的森林CAFÉ。高聳的樹木底下，聳立着一座原木搭建的箱形建築，跟四周自然環境完全融合。可以品嚐用埼玉縣特產炮製的特飲和餐點，包括著名的狹山茶，以及所沢牛肉造的手工香腸等等。

高聳樹木下的原木CAFÉ，出自日本建築大師隈研吾之手。 CAFÉ主打狹山茶炮製的特飲。狹山茶Cream soda￥800

隈研吾打造：動漫神社

步出森林，一條馬路之隔還有「武蔵野坐令和神社」，同樣由隈研吾大師，並且聯手《FINAL FANTASY》美術大師天野喜孝打造，宏偉的合掌造玻璃建築，糅合日本傳統與現代風格。神社更是日本動漫旅遊協會「88個動漫聖地」首站的諮詢中心，故成為漫畫迷與創作人的朝聖地。

合掌造玻璃建築的武蔵野坐令和神社，糅合日本傳統與現代風格。 神社前有一整排鳥居和直幡隧道，跟灰黑色的神社形成對比。
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